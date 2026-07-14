Peste 6% din populația Moldovei este formată din migranți.

Moldova ocupă locul 114 din 231 de țări și teritorii în clasamentul global privind ponderea migranților în populație, potrivit datelor pentru 2024 ale Diviziei pentru Populație a ONU, publicate de platforma Visual Capitalist.

În Moldova, 6,2% din populație este formată din persoane născute în altă țară, ceea ce plasează țara aproape de mijlocul clasamentului mondial, scrie bani.md.

Comparativ cu statele din regiune, Moldova are o pondere mai mare a migranților decât România și Rusia, dar una semnificativ mai mică decât Ucraina. În România, persoanele născute în străinătate reprezintă 3,4% din populație, în Rusia – 5,3%, iar în Ucraina – 13,4%.

Datele arată că migrația internațională este concentrată într-un număr relativ redus de state. În 43 de țări și teritorii, migranții reprezintă mai puțin de 1% din populație, iar în total 81 de state au o pondere a migranților sub 3%.

La polul opus, unele dintre cele mai mari economii și centre financiare ale lumii au o proporție foarte ridicată de rezidenți născuți în străinătate. Lider este Vaticanul, unde 100% dintre locuitori sunt considerați migranți, urmat de Qatar (76,66%), Emiratele Arabe Unite (73,97%), Monaco (70,17%) și Liechtenstein (69,4%).

La celălalt capăt al clasamentului se află țări precum Cuba, unde migranții reprezintă doar 0,02% din populație, urmată de Filipine (0,08%), China și Madagascar (câte 0,12%), Myanmar (0,15%) și India (0,33%).

Potrivit analizei bazate pe datele ONU, aproape trei cincimi din populația lumii trăiesc în țări unde migranții reprezintă mai puțin de 1% din totalul locuitorilor. Acest lucru se explică prin faptul că state foarte populate, precum China, India, Indonezia și Nigeria, au o prezență redusă a persoanelor născute în străinătate.

Autorii studiului subliniază că, deși dezbaterile publice se concentrează adesea asupra imigrației, în realitate migrația internațională este puternic concentrată într-un număr relativ mic de destinații. De asemenea, aproape 47% dintre migranți se mută la mai puțin de 500 de kilometri de locul de origine, iar majoritatea rămân pe același continent.