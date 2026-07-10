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ipn
10 Iulie 2026, 21:32
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Peste 59 de milioane de lei ajung în bugetul municipal din vânzarea a 11 terenuri

11 loturi de teren din intravilanul municipiului Chișinău au fost adjudecate la licitația funciară cu strigare organizată vineri.

Peste 59 de milioane de lei ajung în bugetul municipal din vânzarea a 11 terenuri.
Peste 59 de milioane de lei ajung în bugetul municipal din vânzarea a 11 terenuri.

Suma totală obținută de municipalitate se ridică la 59,1 milioane de lei, transmite ipn.md.

Primăria Chișinău precizează că în cadrul licitației au fost scoase la vânzare 14 terenuri, dintre care trei au rămas nesolicitate. Cele mai mari prețuri au fost obținute pentru două loturi amplasate în sectoarele Ciocana și Râșcani, cu suprafețe de 17 ari și, respectiv, 5,4 ari. Acestea au fost adjudecate pentru 14,7 milioane de lei și 14,1 milioane de lei.

Alte terenuri au fost vândute la prețuri de 11,6 milioane de lei pentru un lot de 54 de ari din sectorul Râșcani și 7 milioane de lei pentru un teren de 5,4 ari din sectorul Centru. Un lot de 5,9 ari din sectorul Râșcani a fost adjudecat pentru 2,8 milioane de lei.

Municipalitatea precizează că terenurile rămase nesolicitate vor fi scoase la vânzare în cadrul unor licitații viitoare.

Sursă
ipn
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