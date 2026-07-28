Peste 51.000 de persoane din țară, înregistrate la evidență cu hepatite virale cronice.

Peste 51 de mii de locuitori ai Republicii Moldova sunt înregistrați cu hepatită virală cronică B, C și D. Despre aceasta anunță Ministerul Sănătății cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitei.

Potrivit datelor, la sfârșitul anului 2025, în instituțiile medico-sanitare din țară erau înregistrați, de asemenea, 4.670 de pacienți cu ciroză hepatică de etiologie virală.

Doar în 2025, medicii au înregistrat 2.866 de cazuri noi de hepatite virale, iar peste 97% dintre acestea au revenit formelor cronice, transmite rupor.md.

În cadrul ministerului se menționează că, în ultimele două decenii, datorită vaccinării și prevenirii, a fost posibilă reducerea semnificativă a numărului de cazuri acute de îmbolnăvire. Principala problemă rămâne diagnosticul la timp, deoarece infecția poate evolua ani de zile fără simptome, iar pacienții apelează la ajutor medical abia după apariția unor complicații grave, precum ciroza sau cancerul hepatic.

Pentru depistarea timpurie, ministerul sănătății îndeamnă cetățenii din grupurile de risc și pe toți cei care au suspiciuni de infectare să se adreseze medicului de familie pentru a primi o consultație și pentru a efectua, gratuit, teste. În instituție se subliniază că teama de discriminare și stigmatizarea pacienților îi determină adesea pe oameni să amâne vizita la medic, ceea ce agravează evoluția bolii.

Printre principalele măsuri de prevenire recomandate de ministerul sănătății se numără:

vaccinarea împotriva hepatitei B;

testarea periodică, la recomandarea medicilor;

utilizarea exclusivă a instrumentelor sterile în timpul procedurilor medicale și cosmetologice;

prevenirea contactului cu sângele potențial infectat;

respectarea strictă a indicațiilor medicale pentru cei care urmează deja un tratament.

Aceste măsuri au ca scop atingerea obiectivului global al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care își propune eliminarea completă a hepatitelor virale ca amenințare la adresa sănătății publice până în 2030. În acest an, OMS desfășoară Ziua Mondială de Luptă împotriva bolii sub deviza „Înțelegerea hepatitei mai bine”, îndemnând la eliminarea oricăror bariere în calea diagnosticului și a asistenței medicale.