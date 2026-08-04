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4 August 2026, 11:23
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Peste 500 de apeluri la ambulanță, într-o săptămână, s-au dovedit a fi false

Serviciul de asistență medicală de urgență prespitalicească a înregistrat, în decursul unei săptămâni, în perioada 27 iulie – 2 august, 14.720 de solicitări, dintre care 1.887 au vizat copii.

Peste 500 de apeluri la ambulanță, într-o săptămână, s-au dovedit a fi false.
Peste 500 de apeluri la ambulanță, într-o săptămână, s-au dovedit a fi false.

După acordarea primului ajutor, la spital au fost transportați 6.424 de pacienți, inclusiv 1.200 de copii. Totodată, 516 solicitări s-au dovedit neîntemeiate și nu au corespuns criteriilor pentru asistență medicală de urgență, transmite realitatea.md.

Potrivit datelor serviciului, cel mai des echipele de ambulanță au fost chemate la pacienți cu afecțiuni cardiovasculare, fiind înregistrate 3.121 de cazuri. Alte 1.977 de solicitări au fost legate de stări neurologice, inclusiv 197 de accidente vasculare cerebrale. În plus, medicii au acordat ajutor în 1.734 de traumatisme și 1.216 de boli ale organelor respiratorii.

În perioada de raportare, ambulanța a mai fost solicitată de 115 ori din cauza consecințelor expunerii la factori fizici, chimici și naturali. Printre acestea — 71 de cazuri de mușcături de la animale și insecte, 39 de arsuri și trei cazuri de insolație.

De asemenea, echipele medicale au intervenit la 102 accidente rutiere. În urma acestora, 127 de persoane au avut de suferit, iar 103 pacienți, dintre care 27 de copii, au fost transportați la spital pentru îngrijiri specializate.

Totodată, au fost înregistrate 59 de urgențe toxice, inclusiv 22 de intoxicații cu medicamente, 21 cu alcool, 14 intoxicații de altă natură, un caz de intoxicație cu droguri și unul cu monoxid de carbon.

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