Peste 42.000 de familii din Moldova au înlocuit aparatele electrocasnice prin programul EcoVoucher.

Peste 42.000 de gospodării din Moldova au înlocuit aparatele electrocasnice vechi cu unele eficiente energetic prin programul EcoVoucher, reducând astfel cheltuielile la energie electrică.

Potrivit directorului Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), Ion Muntean, programul permite economii anuale de zeci de milioane de lei și reduce semnificativ consumul de energie electrică, transmite moldova1.md.

„Programul a cuprins peste 42.500 de beneficiari care au înlocuit aparatele electrocasnice vechi, ineficiente din punct de vedere al consumului de energie. Economiile anuale cumulate de energie pentru acești beneficiari depășesc 37 milioane de lei. Este un program cu un efect cu adevărat pozitiv”, a declarat Ion Muntean în emisiunea „Bună Dimineața”.

Beneficiarii voucherelor sunt selectați automat pe baza criteriilor de vulnerabilitate energetică, cu condiția să fie înregistrați în sistemul informațional de compensare pentru resurse energetice.

„Ideea programului este să ofere cât mai simplu și în format digital un voucher celor pe care statul îi consideră prioritari, aplicând un set de criterii de vulnerabilitate energetică”, a subliniat directorul CNED.

În prezent, valoarea nominală a voucherului este de 6.000 de lei. Acesta acoperă până la 70% din costul unui frigider sau al unei mașini de spălat eficiente energetic.

Programul este finanțat de Uniunea Europeană, iar aparatele electrocasnice achiziționate prin programul EcoVoucher sunt scutite de TVA.

Ion Muntean a subliniat că o condiție obligatorie pentru participare este predarea aparatului electrocasnic vechi.

„Beneficiarul se prezintă într-unul dintre magazinele partenere și utilizează voucherul, care acoperă până la 70% din costul aparatului electrocasnic adecvat. Împreună cu magazinul se organizează livrarea echipamentului nou și ridicarea celui vechi. Aceasta este o condiție obligatorie a programului, pentru ca aparatele vechi să nu ajungă la groapa de gunoi sau pe câmp, ci să fie reciclate într-un mod ecologic”, a explicat directorul CNED.

Pe fondul înmulțirii fraudelor pe Internet, creatorul de conținut Valeriu Rașcu a îndemnat cetățenii să verifice cu atenție autenticitatea mesajelor primite și să ceară ajutorul rudelor dacă nu se descurcă bine cu tehnologia.

„Din păcate, în ultima vreme mulți cetățeni și-au pierdut banii din cauza apelurilor, SMS-urilor sau linkurilor frauduloase care îi duc pe pagini unde li se fură banii”, a declarat Rașcu.

Potrivit lui, al treilea episod al mini-serialului „Unde pierdem energia”, dedicat programului EcoVoucher, are și o funcție educațională.

„Dacă nu stăpânim bine tehnologia sau nu știm cum să verificăm veridicitatea mesajelor, este bine să cerem ajutor celor care se pricep mai bine sau să urmăm recomandările prezentate în video”, a spus el.

Cetățenii care încă nu s-au înregistrat în sistemul de compensare sunt îndemnați de CNED să urmărească paginile Ministerului Energiei, Ministerului Muncii și Centrului Național pentru Energie Durabilă. Acolo va fi publicată informația despre începutul noii etape de depunere a cererilor, pentru ca doritorii să se poată înregistra la timp.