Peste 406.000 de intervenții ale ambulanței în șase luni.

Ambulanța a intervenit la peste 406.000 de solicitări în primele șase luni ale anului 2026.

Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și-a menținut un nivel ridicat de operativitate, însă raportul de activitate al IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) evidențiază și o creștere a agresiunilor asupra personalului medical, transmite realitatea.md.

Potrivit raportului pentru primul semestru al anului 2026, echipele de asistență medicală urgentă au deservit 406.958 de solicitări, cu 5.681 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Activitatea a fost asigurată de 268 de echipe, sprijinite de un parc de 473 de autosanitare.

CNAMUP anunță că timpii de intervenție s-au menținut la un nivel înalt. În mediul urban, 96,9% dintre urgențele majore au fost deservite în mai puțin de 15 minute, iar în mediul rural 94,3% dintre intervenții au fost efectuate în mai puțin de 25 de minute. Totodată, 3,2% din totalul apelurilor au fost catalogate drept solicitări inutile.

Cele mai multe intervenții au vizat urgențele cardiovasculare, care au reprezentat 27,5% din total, urmate de cele respiratorii și neurologice, fiecare cu câte 14,7%, traumatologice – 10,6%, și psihiatrice – 7,6%.

„În primul semestru, echipele medicale au gestionat 108.191 de urgențe cardiovasculare, iar 99,3% dintre pacienți au fost investigați prin electrocardiogramă. Centrul de diagnostic ECG la distanță a analizat 24.656 de trasee, fiind identificate 519 cazuri de sindrom coronarian acut cu supradenivelare de segment ST. În total, au fost efectuate 274.461 de electrocardiograme”, se arată într-un comunicat de presă al CNAMUP.

Raportul evidențiază și creșterea numărului de resuscitări cardio-respiratorii și cerebrale finalizate cu succes. În primele șase luni ale anului au fost salvate 57 de persoane, comparativ cu 33 în aceeași perioadă din 2025 și 43 în 2024.

Pe de altă parte, CNAMUP atrage atenția asupra intensificării agresiunilor împotriva echipelor medicale.

„În primul semestru au fost înregistrate 175 de astfel de cazuri, dintre care 150 au fost agresiuni verbale și 25 agresiuni fizice. În perioada similară a anului trecut au fost raportate 132 de incidente, iar în 2024 – 110”.

Instituția anunță că va continua modernizarea serviciului, inclusiv prin recepționarea, în a doua jumătate a anului, a șase autosanitare noi de tip B, lucrări de modernizare a infrastructurii și participarea la proiecte internaționale de dezvoltare și instruire a personalului.

Potrivit concluziilor raportului, activitatea IMSP CNAMUP în primele șase luni ale anului 2026 a fost apreciată cu calificativul „bine”, obiectivele stabilite fiind realizate, iar serviciul rămânând pregătit pentru intervenții și gestionarea situațiilor de urgență.