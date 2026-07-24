Peste 400 de produse pentru bebeluși fără acte, descoperite la frontieră.

La volan se afla un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 29 de ani.

Potrivit informațiilor, în timpul unui control amănunțit în compartimentul de marfă al unui vehicul, vameșii au descoperit peste 400 de produse destinate bebelușilor.

Produsele nu au fost declarate autorității vamale și nu au fost însoțite de documente care să ateste conformitatea cu cerințele de siguranță și calitate.