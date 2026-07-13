Peste 4.000 de persoane au fost atacate de animale de la începutul anului în Moldova.

De la începutul anului, peste 4.000 de persoane au fost mușcate de animale. În acest context, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) avertizează populația asupra pericolului infectării cu rabie.

Potrivit Centrului Republican de Diagnostic Veterinar, în prima jumătate a acestui an au fost confirmate 53 de cazuri de rabie la animale în 17 unități administrativ-teritoriale. Majoritatea cazurilor au fost înregistrate la câini – 29, urmați de bovine – 12, vulpi – 10, precum și câte un caz la porci și șacali, scrie rupor.md.

Cele mai afectate sunt raioanele Hâncești și Nisporeni, unde au fost înregistrate câte 11 cazuri, urmate de Călărași și Râșcani, cu câte patru cazuri. Trei cazuri au fost confirmate în municipiul Chișinău și în raioanele Criuleni, Dondușeni și Strășeni.

ANSP avertizează că rabia se transmite de obicei prin mușcătura unui animal infectat și aproape întotdeauna se termină cu deces după apariția simptomelor clinice. Boala poate fi prevenită prin acordarea imediată a primului ajutor și efectuarea profilaxiei post-contact (vaccinare).

Autoritățile recomandă evitarea contactului cu animale necunoscute sau sălbatice, vaccinarea animalelor de companie împotriva rabiei și solicitarea asistenței medicale de urgență în caz de mușcătură sau zgârietură. În Moldova, profilaxia post-contact a rabiei este gratuită.