theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
13 Iulie 2026, 18:04
4 788
Copiază linkul
Link copiat

Peste 4.000 de persoane au fost atacate de animale de la începutul anului în Moldova

De la începutul anului, peste 4.000 de persoane au fost mușcate de animale. În acest context, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) avertizează populația asupra pericolului infectării cu rabie.

Peste 4.000 de persoane au fost atacate de animale de la începutul anului în Moldova.
Peste 4.000 de persoane au fost atacate de animale de la începutul anului în Moldova.

Potrivit Centrului Republican de Diagnostic Veterinar, în prima jumătate a acestui an au fost confirmate 53 de cazuri de rabie la animale în 17 unități administrativ-teritoriale. Majoritatea cazurilor au fost înregistrate la câini – 29, urmați de bovine – 12, vulpi – 10, precum și câte un caz la porci și șacali, scrie rupor.md.

Cele mai afectate sunt raioanele Hâncești și Nisporeni, unde au fost înregistrate câte 11 cazuri, urmate de Călărași și Râșcani, cu câte patru cazuri. Trei cazuri au fost confirmate în municipiul Chișinău și în raioanele Criuleni, Dondușeni și Strășeni.

ANSP avertizează că rabia se transmite de obicei prin mușcătura unui animal infectat și aproape întotdeauna se termină cu deces după apariția simptomelor clinice. Boala poate fi prevenită prin acordarea imediată a primului ajutor și efectuarea profilaxiei post-contact (vaccinare).

Autoritățile recomandă evitarea contactului cu animale necunoscute sau sălbatice, vaccinarea animalelor de companie împotriva rabiei și solicitarea asistenței medicale de urgență în caz de mușcătură sau zgârietură. În Moldova, profilaxia post-contact a rabiei este gratuită.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici