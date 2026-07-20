Peste 4.000 de încălcări ale regulilor de circulație, înregistrate în weekend
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 4000 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere.
Printre abaterile înregistrate sunt următoarele:
-68 de persoane au fost înlăturate de la volan, fiind depistate în stare de ebrietate;
-1514 au depășit limita de viteză;
-916 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor;
-232 conduceau vehiculul fără revizia tehnică sau nu dețineau polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;
-810 au oprit mijlocul de transport în locuri interzise;
-93 au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor;
-337 au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului în timpul conducerii vehiculului;
-89 au primit amendă pentru conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce.
În aceste zile, polițiștii au intervenit în 2.630 de cazuri, în urma solicitărilor recepționate prin intermediul Serviciului Unic 112, transmite noi.md.