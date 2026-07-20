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noi.md logonoi
20 Iulie 2026, 13:41
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Peste 4.000 de încălcări ale regulilor de circulație, înregistrate în weekend

În weekend, polițiștii au înregistrat peste 4000 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere.

Peste 4.000 de încălcări ale regulilor de circulație, înregistrate în weekend.
Peste 4.000 de încălcări ale regulilor de circulație, înregistrate în weekend.

Printre abaterile înregistrate sunt următoarele:

-68 de persoane au fost înlăturate de la volan, fiind depistate în stare de ebrietate; 

-1514 au depășit limita de viteză; 

-916 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor;

-232 conduceau vehiculul fără revizia tehnică sau nu dețineau polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto; 

-810 au oprit mijlocul de transport în locuri interzise; 

-93 au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor; 

-337 au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului în timpul conducerii vehiculului; 

-89 au primit amendă pentru conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce. 

În aceste zile, polițiștii au intervenit în 2.630 de cazuri, în urma solicitărilor recepționate prin intermediul Serviciului Unic 112, transmite noi.md

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