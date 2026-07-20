Peste 4.000 de încălcări ale regulilor de circulație, înregistrate în weekend.

În weekend, polițiștii au înregistrat peste 4000 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere.

Printre abaterile înregistrate sunt următoarele:

-68 de persoane au fost înlăturate de la volan, fiind depistate în stare de ebrietate;

-1514 au depășit limita de viteză;

-916 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor;

-232 conduceau vehiculul fără revizia tehnică sau nu dețineau polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;

-810 au oprit mijlocul de transport în locuri interzise;

-93 au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor;

-337 au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului în timpul conducerii vehiculului;

-89 au primit amendă pentru conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce.

În aceste zile, polițiștii au intervenit în 2.630 de cazuri, în urma solicitărilor recepționate prin intermediul Serviciului Unic 112, transmite noi.md.