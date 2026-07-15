Peste 30 de pasageri nu au putut zbura din Dublin spre Chișinău din cauza suprarezervării.

O moldoveancă stabilită în Irlanda, Olesea Stamati, cere intervenția autorităților de la Chișinău după ce mai mulți pasageri ai cursei Dublin–Chișinău au reclamat că au rămas la sol, deși aveau bilete și efectuaseră check-in-ul.

Într-o postare publicată pe Facebook, aceasta susține că problema nu este un caz izolat, ci o practică frecventă pe cursele dintre Dublin și Chișinău. Potrivit acesteia, companiile aeriene ar vinde mai multe bilete decât locurile disponibile, iar pasagerii ar fi informați insuficient despre întârzieri sau modificări, transmite bani.md.

„Nu cred că există o mai mare bătaie de joc față de pasageri precum cea din partea companiilor de zbor moldovenești față de pasagerii care zboară din Dublin spre Chișinău și viceversa. Se vând bilete mai multe decât locuri, se amână zborurile, se fac întârzieri fără a informa pasagerii, iar comunicarea este foarte defectuoasă”, a scris Olesea Stamati.

Femeia a adresat un apel Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda, solicitând autorităților să se autosesizeze și să investigheze presupusele practici.

Postarea distribuie și mesajul moldovencei Lilia Griza, care afirmă că aproximativ 35–42 de pasageri ai zborului Dublin–Chișinău H4474 (zborul aparține companiei HiSky n.a), programat la ora 23:30, nu au fost îmbarcați, deși aveau bilete și efectuaseră check-in-ul.

Potrivit acesteia, pasagerii au fost lăsați în aeroport fără explicații clare, iar compania ar fi vândut mai multe bilete decât locurile disponibile. Lilia Griza susține că unii călători au fost reprogramați pentru alte zile, în timp ce și acele curse ar fi fost deja ocupate.

Femeia afirmă că printre persoanele afectate s-au numărat oameni care trebuiau să ajungă de urgență în Republica Moldova, inclusiv pentru probleme medicale sau familiale, și cere explicații din partea companiei aeriene privind modul în care a fost gestionată situația.

Compania aeriană HiSky nu a comentat deocamdată acuzațiile pasagerilor.