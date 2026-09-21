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moldpres.md logomoldpres
21 Septembrie 2026, 15:28
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Peste 3.890 de șoferi au încălcat regulile de circulație în zilele de weekend

Peste 3 890 de șoferi au fost documentați, în zilele de odihnă, pentru încălcări comise în traficul rutier. În această perioadă, 25 de persoane au fost înlăturate de la volan pentru conducerea în stare de ebrietate.

Peste 3.890 de șoferi au încălcat regulile de circulație în zilele de weekend.
Peste 3.890 de șoferi au încălcat regulile de circulație în zilele de weekend.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 1 507 șoferi au depășit viteza, iar 931 nu au respectat indicatoarele de prioritate sau semnalele semafoarelor, transmite moldpres.md

Alte 134 de persoane au condus vehicule fără inspecția tehnică anuală sau polița RCA, iar 702 au oprit în locuri interzise.

De asemenea, 64 de șoferi nu au acordat prioritate pietonilor sau bicicliștilor, iar 471 au fost amendați pentru nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului în timpul conducerii.

Totodată, 57 de persoane au încălcat regulile privind conducerea vehiculelor.

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