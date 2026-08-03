Peste 3.630 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră, identificate în weekend.

Peste 3.630 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră au fost identificate de polițiști în weekendul trecut.

Din totalul de 104 persoane, au fost suspendate din dreptul de a conduce autovehicule după ce au fost depistate la volan în stare de ebrietate alcoolică. De asemenea, 1.535 de șoferi au depășit viteza stabilită.

În plus:

687 nu au respectat cerințele indicatoarelor rutiere de prioritate și ale semnalelor interzise ale semaforului;

184 au condus autovehicule fără inspecție tehnică sau fără poliță obligatorie de răspundere civilă auto;

588 au oprit mijloace de transport în locuri interzise;

83 au fost amendați pentru neacordarea priorității pietonilor sau bicicliștilor;

355 au primit amendă pentru nefolosirea centurii de siguranță sau pentru utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii autovehiculului;

95 au fost amendați pentru conducerea unui mijloc de transport cu încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce.

În aceste zile, angajații poliției au reacționat la 2.687 de solicitări parvenite prin Serviciul unic pentru apeluri de urgență 112.