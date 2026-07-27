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27 Iulie 2026, 17:11
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Peste 3.500 de încălcări ale regulilor de circulație, depistate în weekend

În weekend, angajații poliției au înregistrat peste 3.500 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră.

Peste 3.500 de încălcări ale regulilor de circulație, depistate în weekend.
Peste 3.500 de încălcări ale regulilor de circulație, depistate în weekend.

Dintre aceștia:

  • 91 de șoferi au fost suspendați de la conducerea vehiculului pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor;
  • 1.310 șoferi au depășit limita de viteză stabilită;
  • 813 persoane au ignorat indicatoarele de prioritate și semnalele interzise ale semafoarelor;
  • 238 de șoferi au condus vehicule fără a trece inspecția tehnică sau fără polița obligatorie de răspundere civilă auto;
  • 515 persoane au oprit vehicule în locuri interzise;
  • 93 de șoferi au fost amendați pentru neacordarea priorității pietonilor sau bicicliștilor;
  • 366 persoane au fost sancționate pentru neutilizarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului în timpul conducerii vehiculului;
  • 87 de șoferi au fost trași la răspundere pentru conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind dreptul de conducere.

De asemenea, în aceste zile, polițiștii au reacționat la 2551 de apeluri primite prin Serviciul Unic de Apeluri de Urgență 112.

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