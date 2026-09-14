Peste 20 de șoferi, amendați într-o oră în timpul unei razii nocturne în Capitală.

În Capitală, polițiștii au efectuat controale nocturne ale șoferilor, în cadrul cărora, timp de o oră, pe una dintre străzile din sectorul Botanica, au amendat peste 20 de persoane.

Oamenii legii au depistat depășirea vitezei, manevre periculoase și alte încălcări ale regulilor de circulație rutieră. Pentru verificarea automobilelor a fost utilizat și un dispozitiv special, care măsoară nivelul zgomotului produs de sistemul de evacuare, relatează moldova1.md.

„Verificăm dacă țeava de eșapament este modificată. Dacă acest lucru se confirmă, șoferul riscă o amendă pentru exploatarea unui vehicul reutilat fără autorizația corespunzătoare”, a explicat un polițist.

Printre cei amendați s-a numărat și un cetățean al SUA. Automobilul său fusese modificat astfel încât să producă un zgomot mai puternic la accelerare. Bărbatul a fost amendat, iar plăcuțele de înmatriculare ale automobilului au fost ridicate.

În timpul raidului, polițiștii au depistat și alte încălcări. Astfel, un șofer a fost amendat pentru că un copil se afla pe scaunul din față al automobilului.

Un alt șofer a fost amendat pentru reutilarea neconformă a interiorului automobilului. Potrivit inspectorului, în mașină lipsea peretele despărțitor prevăzut de construcție, iar scaunele erau instalate în trei rânduri în loc de două. Pentru această încălcare este prevăzută o amendă de la nouă până la 12 unități convenționale și trei puncte de penalizare. Șoferul nu a fost de acord cu sancțiunea, declarând că a cumpărat automobilul în această configurație.

Verificările i-au vizat și pe motocicliști. Unul dintre aceștia a fost oprit din cauza lipsei categoriei corespunzătoare în permisul de conducere. Acestuia i-a fost aplicată o amendă de 900 de lei.

După cum a comunicat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chiseliță, cele mai frecvente încălcări rămân depășirea vitezei, nepurtarea centurii de siguranță, utilizarea telefonului la volan și trecerea la semaforul roșu.