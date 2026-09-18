Peste 19 mii de euro la cumetrie: ANI verifică averea unui fost inginer cadastral.

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat verificarea averii și declarațiilor lui Grigore Percic, fost inginer cadastral în cadrul IP „Cadastrul Bunurilor Imobile”.

Motivul a fost informația indicată în declarația sa pentru anul 2025, inclusiv privind darurile bănești primite la botez, transmite tvrmoldova.md

Potrivit procesului-verbal al ANI din 17 septembrie 2026, funcționarul a indicat în declarație, drept donații primite la botez, 15 570 de euro, 700 de dolari SUA, 55 000 de lei moldovenești și 2 500 de lei românești. Per ansamblu, suma în euro și dolari depășește 19 mii de euro, fără a lua în calcul leii moldovenești și moneda românească.

Pe lângă daruri, Percic a declarat mai multe surse de venit. Printre acestea se numără 222 112 de lei salariu la Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”, 143 910 lei venit de la biroul notarial și 606 786 lei venit impozabil din activitatea notarială.

În declarație mai sunt indicate dobânzi bancare, venituri din darea în chirie a bunurilor imobile și prestații sociale, inclusiv indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, maternitate și nașterea copilului. Valoarea totală a prestațiilor sociale depășește 200 de mii de lei.

În declarația fostului inginer cadastral figurează trei apartamente.

Primul, cu o suprafață de 46 de metri pătrați, a fost achiziționat în 2018 cu suma declarată de 19 500 de euro. Al doilea apartament, cu suprafața de 123,9 metri pătrați, a fost achiziționat în 2021 cu 51 000 de euro, iar valoarea sa de piață este indicată la nivelul de 80 000 de euro. În 2026 a mai fost achiziționat un apartament cu suprafața de 38,8 metri pătrați. Valoarea acestuia în declarație constituie 45 000 de euro. În plus, Percic a indicat două automobile Toyota RAV4. Unul, fabricat în 2019, a fost achiziționat în 2020 cu 440 000 de lei. Al doilea, produs și achiziționat în 2025, a costat 38 000 de dolari.

Controlul a fost inițiat după o sesizare înregistrată în august 2026. ANI intenționează să examineze declarațiile de avere și interese personale pentru perioada 2021–2026, precum și modificările intervenite în situația patrimonială a fostului inginer cadastral și corespunderea acestora cu veniturile declarate.

Instituția va verifica, de asemenea, dacă în declarații au fost admise erori sau omisiuni și dacă există temeiuri pentru stabilirea diferenței substanțiale prevăzute de lege între bunurile dobândite și veniturile obținute.

La ANI se subliniază că inițierea controlului nu înseamnă, în sine, constatarea unei încălcări. Concluziile finale pot fi formulate doar după finalizarea procedurii prevăzute de lege.