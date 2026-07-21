Peste 14.500 de persoane au apelat la ambulanță în decurs de o săptămână, iar 6.000 au fost spitalizați.

În perioada 13-19 iulie, peste 14.500 de persoane au apelat serviciul de asistență medicală de urgență. Cea mai mare parte a solicitărilor a fost legată de bolile cardiovasculare.

În total, Serviciul Unic de Dispecerat al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a înregistrat 14.544 de apeluri, dintre care 1.886 au fost pentru copii. După acordarea asistenței medicale prespitalicești calificate, 6.236 de pacienți, inclusiv 5.087 adulți și 1.149 copii, au fost transportați la spitalele din țară, transmite rupor.md.

Cele mai multe solicitări au fost pentru afecțiuni cardiovasculare — 3.057 de cazuri. La 60 de pacienți a fost diagnosticat sindrom coronarian acut. Urmează patologiile neurologice — 2.040 de cazuri, inclusiv 215 accidente vasculare cerebrale, precum și afecțiunile aparatului respirator — 1.213 cazuri.

În aceeași perioadă, echipele de urgență au intervenit în 1.650 de cazuri traumatologice. După 103 accidente rutiere, asistență medicală a fost necesară pentru 129 de persoane rănite. La spitale au fost internate 100 de persoane, dintre care 29 copii.

De asemenea, au fost înregistrate 121 de cazuri de situații de urgență cauzate de factori fizici, chimici și naturali. Dintre acestea, 49 de cazuri au fost legate de arsuri, iar alte trei de insolație.

Medicii au acordat asistență și în 52 de cazuri de intoxicații acute. Printre acestea — 17 intoxicații medicamentoase, 13 alcoolice, două cu droguri și un caz de intoxicație cu monoxid de carbon.