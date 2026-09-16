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moldova1.md logomoldova1
16 Septembrie 2026, 10:44
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Peste 125 de tone de produse alimentare, salvate și oferite persoanelor nevoiașe din Moldova

Zilnic, în Moldova sunt aruncate produse care nu mai pot fi vândute, dar care sunt încă bune pentru consum.

Peste 125 de tone de produse alimentare, salvate și oferite persoanelor nevoiașe din Moldova.
Peste 125 de tone de produse alimentare, salvate și oferite persoanelor nevoiașe din Moldova.

Deșeurile alimentare creează nu doar o problemă ecologică, ci și una financiară și socială: odată cu produsele se pierd bani, crește volumul de deșeuri, iar persoanele care nu-și pot permite nici măcar bunuri de primă necesitate sunt lipsite de un posibil ajutor, scrie moldova1.md.

Una dintre modalitățile de a reduce deșeurile alimentare este salvarea și redistribuirea produselor. În Moldova, de acest lucru se ocupă Banca de Alimente: aceasta primește produse de la companii și rețele comerciale, le verifică și le transmite serviciilor sociale din întreaga țară.

Totodată, problema deșeurilor alimentare începe inclusiv în gospodăriile obișnuite. Specialiștii îndeamnă la o atenție mai mare la cumpărături și la cantitatea de produse consumate.

„Când vorbim despre deșeuri alimentare, vorbim despre bani care, din păcate, sunt cheltuiți în zadar. Vorbim despre circularitate și, de fapt, cred că aceasta ar trebui să devină un obiectiv național sau o politică de stat, dacă vorbim despre deșeurile alimentare, deoarece anual acestea duc la pierderea a miliarde de resurse financiare”, a declarat directorul Băncii de Alimente, Oleg Parasciv.

Produsele care nu mai au valoare comercială pentru magazine pot fi necesare persoanelor aflate într-o situație dificilă. Banca de Alimente le transmite centrelor de plasament pentru copii, azilurilor de bătrâni și cantinelor de ajutor social.

„La depozitul Băncii de Alimente există un spațiu unde ajung zilnic produsele donate. De asemenea, avem produse colectate în cadrul campaniilor organizate de două ori pe an. Este un spațiu autorizat și sigur, unde are loc procesarea produselor”, a explicat Oleg Parasciv.

Potrivit datelor prezentate, doar în anul 2025, în Moldova au fost salvate peste 125 de mii de kilograme de produse, din care s-au format aproape 250 de mii de porții pentru categoriile vulnerabile ale populației.

În cinci ani de activitate, Banca de Alimente a salvat circa 580 de tone de produse. Ajutor au primit aproximativ 12 mii de persoane.

Organizația intenționează să extindă acest mecanism, astfel încât produsele să poată fi preluate direct din apropierea companiilor dispuse să le doneze.

„Vrem să avem servicii pregătite să preia produsele, dacă acestea se află în imediata apropiere. Echipa Băncii de Alimente nu trebuie neapărat să meargă la fiecare agent economic pentru a ridica produsele. Vrem, de asemenea, să îmbunătățim cadrul normativ, pentru a stimula agenții economici să doneze și mai multe produse”, a spus directorul.

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