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24 Septembrie 2026, 09:05
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Persoanele cu protecție temporară în Moldova vor putea primi indemnizația de șomaj

Persoanele care au obținut protecție temporară în Moldova vor putea beneficia de servicii și măsuri de promovare a ocupării forței de muncă, inclusiv de indemnizație de șomaj

Persoanele cu protecție temporară în Moldova vor putea primi indemnizația de șomaj.
Persoanele cu protecție temporară în Moldova vor putea primi indemnizația de șomaj.

Prevederile respective sunt incluse într-un proiect de lege menit să faciliteze angajarea persoanelor strămutate din Ucraina și, totodată, să soluționeze parțial problema deficitului de forță de muncă în anumite domenii, scrie logos-pres.md.

Se așteaptă ca angajatorilor să le fie mai ușor să găsească, printre beneficiarii protecției temporare, persoane dispuse și capabile să muncească, ceea ce ar trebui să contribuie la angajarea lor oficială.

Pe 3 iunie 2026, protecție temporară în Moldova au primit 52.649 de cetățeni ai Ucrainei. Dintre aceștia, 34.631 de persoane, sau 65,8%, au vârsta cuprinsă între 18 și 59 de ani.

Cheltuielile pentru implementarea măsurilor active de promovare a ocupării forței de muncă sunt estimate la 4,2–5,1 milioane de lei pe an. În 2027, aceste cheltuieli, în cazul acordării măsurilor respective pe o perioadă de până la șase luni, vor fi acoperite din bugetul de stat, în cadrul subprogramului „Protecția șomerilor”.

Totodată, autoritățile estimează că angajarea a circa 1.484 de persoane va aduce la bugetul de stat aproximativ 43,1 milioane de lei pe an sub formă de impozit pe venit.

După cum a comunicat deputatul Nicolae Mărgărinț, membru al Comisiei parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie, în 2026 au fost deja eliberate peste 4.000 de permise de ședere în scop de muncă. Potrivit datelor prezentate la audierile din comisie, angajatorii plătesc companiilor de recrutare circa 500 de dolari pentru găsirea și atragerea unui astfel de lucrător. În plus, în multe cazuri, aceștia își asumă cheltuielile pentru cazare, alimentație și alte cheltuieli conexe.

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