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16 Iulie 2026, 22:06
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Persoanele cu dizabilități, îndemnate să nu restituie bani din prestații sociale până la finalizarea verificării

Ministerul Muncii îndeamnă persoanele cu dizabilități care au fost contactate pentru a restitui bani aferenți prestațiilor sociale să nu achite nicio sumă până la finalizarea verificărilor efectuate de instituțiile competente.

Persoanele cu dizabilități, îndemnate să nu restituie bani din prestații sociale până la finalizarea verificării.
Persoanele cu dizabilități, îndemnate să nu restituie bani din prestații sociale până la finalizarea verificării.

În contextul informațiilor apărute în spațiul public privind presupusele solicitări de restituire a unor plăți sociale, Ministerul a convocat, astăzi, o ședință cu reprezentanții Agenției pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu Specializare Înaltă, Inspectoratului Social de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale, transmite deschide.md.

Potrivit instituției, autoritățile au convenit să facă schimb de date și să examineze fiecare caz în parte, pentru a identifica eventualele neconcordanțe, cauzele acestora și soluțiile necesare pentru clarificarea situațiilor în cel mai scurt timp.

„Persoanele care au fost contactate să restituie sume bănești sunt îndemnate să nu returneze mijloacele financiare până la încheierea verificărilor de către instituțiile competente”, precizează Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Instituția mai anunță că va monitoriza îndeaproape procesul și va întreprinde măsurile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Totodată, Ministerul dă asigurări că, în cazul în care vor fi identificate erori instituționale, acestea nu vor afecta beneficiarii prestațiilor sociale și familiile acestora.

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