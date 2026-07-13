Permise românești, găsite la gunoiștea din Porumbeni: Autoritățile din România au deschis o anchetă.

Autoritățile din România au început o verificare după ce, la gunoiștea din satul Porumbeni, raionul Criuleni, au fost găsite zeci de documente care seamănă cu permise de conducere românești.

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) din România vecină anunță că a inițiat verificări împreună cu instituțiile competente din Republica Moldova pentru a stabili dacă documentele sunt autentice și cum au ajuns în locul respectiv, scrie realitatea.md.

„Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a luat act de informațiile apărute în spațiul public privind documentele identificate în Republica Moldova. În acest moment, autenticitatea documentelor și circumstanțele în care acestea au ajuns în locația respectivă nu sunt confirmate oficial. Simpla asemănare vizuală cu un permis de conducere românesc nu este suficientă pentru a confirma autenticitatea acestuia”, precizează instituția.

Oficialii români subliniază că, până la finalizarea verificărilor, nu se pot pronunța asupra autenticității documentelor, provenienței acestora sau a modului în care au ajuns în zona catastrofei ecologice de la Porumbeni.

Reamintim că, anterior, la gunoiștea din satul Porumbeni, raionul Criuleni, au fost descoperite tone de deșeuri plastice și medicale, precum și un număr mare de permise de conducere eliberate de autoritățile din România. Despre descoperire a anunțat organizația neguvernamentală Garda Națională de Mediu, publicând o înregistrare video de la locul incidentului. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a anunțat începerea unei verificări.