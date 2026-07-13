theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
13 Iulie 2026, 15:44
5 001
Copiază linkul
Link copiat

Permise românești, găsite la gunoiștea din Porumbeni: Autoritățile din România au deschis o anchetă

Autoritățile din România au început o verificare după ce, la gunoiștea din satul Porumbeni, raionul Criuleni, au fost găsite zeci de documente care seamănă cu permise de conducere românești.

Permise românești, găsite la gunoiștea din Porumbeni: Autoritățile din România au deschis o anchetă.
Permise românești, găsite la gunoiștea din Porumbeni: Autoritățile din România au deschis o anchetă.

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) din România vecină anunță că a inițiat verificări împreună cu instituțiile competente din Republica Moldova pentru a stabili dacă documentele sunt autentice și cum au ajuns în locul respectiv, scrie realitatea.md.

„Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a luat act de informațiile apărute în spațiul public privind documentele identificate în Republica Moldova. În acest moment, autenticitatea documentelor și circumstanțele în care acestea au ajuns în locația respectivă nu sunt confirmate oficial. Simpla asemănare vizuală cu un permis de conducere românesc nu este suficientă pentru a confirma autenticitatea acestuia”, precizează instituția.

Oficialii români subliniază că, până la finalizarea verificărilor, nu se pot pronunța asupra autenticității documentelor, provenienței acestora sau a modului în care au ajuns în zona catastrofei ecologice de la Porumbeni.

Reamintim că, anterior, la gunoiștea din satul Porumbeni, raionul Criuleni, au fost descoperite tone de deșeuri plastice și medicale, precum și un număr mare de permise de conducere eliberate de autoritățile din România. Despre descoperire a anunțat organizația neguvernamentală Garda Națională de Mediu, publicând o înregistrare video de la locul incidentului. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a anunțat începerea unei verificări. 

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici