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ipn
30 Iulie 2026, 19:09
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Perciun: Reforma nu va afecta atribuțiile directorilor de școli numiți în cadrul concursului

Directorii de școli numiți în baza unui concurs își vor exercita atribuțiile până la expirarea mandatelor.

Perciun: Reforma nu va afecta atribuțiile directorilor de școli numiți în urma concursului.
Perciun: Reforma nu va afecta atribuțiile directorilor de școli numiți în urma concursului.

Aceasta chiar dacă, în urma reformei „Restart”, responsabilitatea pentru numirea și evaluarea acestora va fi transferată către agențiile teritoriale.

O explicație a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, în timpul prezentării proiectului de reformă, transmite ipn.md.

„Nu vor trebui să treacă imediat printr-un nou concurs odată cu schimbarea fondatorului. Directorii își continuă activitatea în baza concursului precedent până la expirarea celor cinci ani pe care îi pot ocupa în funcție”, a declarat ministrul.

După încheierea mandatelor, concursurile pentru funcțiile de director vor fi organizate în noul sistem, care urmărește, potrivit ministrului, creșterea competitivității. Dan Perciun a menționat că, în prezent, aproximativ 80% dintre concursurile pentru funcțiile de director au un singur candidat, situație care, în opinia sa, ridică semne de întrebare privind încrederea în proces.

„Despre ce vorbește participarea unei singure persoane? Despre lipsa de încredere în proces și despre temerea contracandidaților din școală de a participa, de pe urma posibilelor repercusiuni care ar putea să existe dacă nu câștigă”, a afirmat Dan Perciun.

Reforma „Restart în educație” prevede transferul responsabilității pentru selectarea, numirea și evaluarea directorilor de școli de la consiliile raionale și municipale către Agențiile Teritoriale pentru Educație, structuri aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării.

Sursă
ipn
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