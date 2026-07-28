Perciun: După reforma din educație, salariile conducătorilor vor crește cu 40%.

Reforma „Restart” în educație, propusă de Ministerul Educației, are drept scop reducerea poverii birocratice asupra conducerii instituțiilor, creșterea competitivității și a competențelor managerilor.

Totodată, unul dintre avantajele-cheie pentru viitorii conducători ai agențiilor va fi majorarea salariilor, care pot ajunge la 35 de mii de lei pe lună, scrie moldova1.md.

„Obiectivul mediu și pe termen lung al reformei este să asigurăm șanse egale copiilor la o educație de calitate. Din păcate, locul în care trăiești și în care înveți contează în continuare mult, comparativ cu alte școli. Aceste diferențe în accesul la o educație de calitate se simt. De aceea, Restart în educație prevede transferul școlilor în subordinea ministerului, ca să putem asigura tuturor copiilor accesul la educație, indiferent de locul în care învață astăzi”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.

Deși reforma este una radicală, ministrul menționează că rezultatele nu vor apărea peste noapte, ele vor putea fi văzute peste trei-cinci ani.

„După efectuarea acestor schimbări, ministerul va avea instrumente suplimentare, cu ajutorul cărora va putea interveni și soluționa anumite situații care apar la nivel local. Este vorba, în primul rând, despre consolidarea direcțiilor de învățământ, unde sunt multe funcții vacante. Cei care răspund de gestionarea școlilor nu au întotdeauna posibilitățile necesare pentru acest lucru”, a spus Dan Perciun.

Reforma Restart în educație prevede transferul a 95% dintre angajații direcțiilor raionale pentru a asigura activitatea noilor agenții.

„Actualii conducători ai direcțiilor vor fi transferați pe funcțiile de directori interimari ai agențiilor teritoriale. Ulterior, conform legii, în termen de 12 luni trebuie să aibă loc concursul pentru ocuparea acestei funcții. Desigur, conducătorii direcțiilor vor avea un avantaj, deoarece au experiența acumulată și competențele dobândite, care îi fac favoriți în concursul viitor”, a spus Perciun.

Ocuparea funcțiilor vacante se va face pe măsură ce vor crește salariile, se vor schimba principiile de lucru și se va spori atractivitatea funcțiilor în agențiile teritoriale.

„În prima etapă numărul de angajați va fi puțin mai mic. În timp, însă, în unele direcții acesta poate crește acolo unde sunt necesare competențe mai ridicate și posibilități mai mari decât cele care există acum. Astăzi, situația diferă mult de la un raion la altul. Numărul de angajați raportat la numărul de școli sau de elevi este foarte diferit”, a menționat ministrul Educației.

Prima etapă are o importanță vitală, deoarece va asigura stabilitatea sistemului și va permite să simplificăm cât mai mult procesul de tranziție împreună cu echipele actuale ale direcțiilor de învățământ. În etapa următoare vor fi discutate anumite reorganizări și o altă structură.

„Școlile își vor schimba fondatorii, urmează să transferăm bunurile. Este necesar să parcurgem o mulțime de proceduri administrative și trebuie să le facem împreună cu echipele actuale”, a precizat Dan Perciun.

Elementul-cheie al reformei va fi salariul. Ministrul a declarat că salariile conducătorilor vor fi majorate cu 40%. De exemplu, conducătorul agenției teritoriale va primi între 30 și 35 de mii de lei pe lună.

„Pentru angajații de pe funcții de execuție, în prima etapă majorarea nu va fi atât de semnificativă. Căutăm o altă soluție care să permită angajaților direcțiilor de învățământ să obțină grade didactice. Astfel, suplimentar la salariul actual, având în vedere că toți sunt cadre didactice și au grade didactice, vom putea recunoaște aceste grade și asigura o plată suplimentară corespunzătoare. Cel puțin, această propunere este inclusă în proiectul de lege privind modificarea Codului educației, care prevede reforma. Dacă vom reuși să o implementăm, atunci și aici majorarea va fi semnificativă”, a conchis Dan Perciun.