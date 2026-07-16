Perciun, despre lipsa banilor pentru salariile din școli: Este o practică obișnuită.

Este o practică obișnuită ca unele școli mici să rămână fără bani la mijlocul lunii iulie, susține ministrul Educației în exercițiu. Potrivit funcționarului, asemenea situații au loc din an în an.

Perciun susține că dificultățile financiare apar din cauza numărului mic de elevi. Drept urmare, statul alocă bani suplimentari, pentru ca instituțiile de învățământ să își poată onora obligațiile salariale, scrie realitatea.md.

„În fiecare an, la jumătate de an, avem o situație când unele școli au deficit. După cum știți foarte bine, avem școli foarte mici, care, în baza finanțării per elev, întâmpină dificultăți financiare la jumătate de an. Și este o practică obișnuită, prin care noi suplinim acele bugete, pentru ca să poată să-și onoreze toate obligațiile salariale. Este o procedură, mai mult sau mai puțin standard, pe care o parcurgem în fiecare lună iunie, iulie, a fiecărui an”, a explicat Perciun.

Ministerul Educației și Cercetării a elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului, prin care autoritățile locale vor putea redistribui economiile existente între instituțiile de învățământ care se confruntă cu lipsă de bani pentru plata lefurilor.

În documentul elaborat se indică că inițiativa vine după ce mai multe autorități publice locale au informat Ministerul Educației că alocațiile aprobate pentru anul 2026 nu mai sunt suficiente pentru achitarea lefurilor și a contribuțiilor sociale, fiind necesari bani suplimentari.