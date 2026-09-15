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unimedia.info logounimedia
15 Septembrie 2026, 09:57
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Percheziții la Agenția Servicii Publice: Mascații CNA au descins în această dimineață

Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins la instituție în dimineața zilei de 15 septembrie.

Percheziții la Agenția Servicii Publice: Mascații CNA au descins în această dimineață.
Percheziții la Agenția Servicii Publice: Mascații CNA au descins în această dimineață.

Reprezentanții CNA au declarat că vor publica ulterior un comunicat de presă cu detalii despre acțiunile desfășurate, relatează unimedia.info.

Unele surse mass-media relatează despre reținerea șefului unei subdiviziuni a Agenției Servicii Publice din Tiraspol, suspectat că ar fi primit mită pentru plăcuțe de înmatriculare. Totuși, nu există o confirmare oficială a acestei informații.

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