15 Septembrie 2026, 09:57
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Percheziții la Agenția Servicii Publice: Mascații CNA au descins în această dimineață.
Percheziții la Agenția Servicii Publice: Mascații CNA au descins în această dimineață
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins la instituție în dimineața zilei de 15 septembrie.
Reprezentanții CNA au declarat că vor publica ulterior un comunicat de presă cu detalii despre acțiunile desfășurate, relatează unimedia.info.
Unele surse mass-media relatează despre reținerea șefului unei subdiviziuni a Agenției Servicii Publice din Tiraspol, suspectat că ar fi primit mită pentru plăcuțe de înmatriculare. Totuși, nu există o confirmare oficială a acestei informații.
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