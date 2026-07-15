Pepenii autohtoni au ajuns în piețele din R. Moldova: Prețurile pornesc de la 13 lei pe kilogram.

Piețele din Republica Moldova s-au umplut de pepeni verzi și galbeni autohtoni. Unii producători îi vând chiar la marginea câmpurilor și pe șosele.

Potrivit producătorilor agricoli, recolta din acest an este mai bogată decât cea de anul trecut. Primii pepeni verzi se vând cu aproximativ 13 lei kilogramul şi, pe măsură ce oferta va crește, prețul va scădea, scrie tvrmoldova.md.

La Todirești, în raionul Anenii Noi, sunt aproximativ zece producători de pepeni. Majoritatea și-au amenajat tarabe la marginea plantațiilor, unde îşi vând marfa.

În timp ce unii cumpărători au încredere în recomandările comercianților, alții preferă să verifice singuri dacă pepenele este bine copt și dulce.

Primii pepeni verzi se vând cu aproximativ 13 lei kilogramul, iar cei galbeni cu 25 de lei pentru un kilogram. Producătorii spun că, pe măsură ce oferta va crește, prețurile vor scădea.

Producătorii susţin că fructele au beneficiat de toate condițiile necesare pentru a se coace în mod natural.

Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în ultimii cinci ani nu a fost înregistrat niciun caz de intoxicație cu pepeni. Specialiștii spun că stările de rău sunt puse, adesea, în mod greșit, pe seama nitraților. În realitate, potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, cele mai mari riscuri sunt provocate de bacterii precum Salmonella și E. coli.