Pedagogi din Moldova vor merge în România și Estonia pentru a prelua experiență avansată.

După cum a comunicat Ministerul Educației și Cercetării, programul este finanțat de Banca Mondială, scrie rupor.md.

Participanții vor vizita instituțiile partenere pentru a prelua cele mai bune practici și a le implementa ulterior în școlile din Moldova. În total, în România sunt planificate 48 de trasee pentru 40 de instituții de învățământ, iar în Estonia vor avea loc cinci vizite cu participarea a 98 de reprezentanți din 29 de instituții, însoțiți de cinci coordonatori ai ministerului.

În timpul deplasărilor, pedagogii vor asista la lecții în clase și laboratoare, vor participa la workshopuri practice și vor discuta cu colegii de peste hotare despre digitalizarea educației, robotică, dezvoltarea competențelor STEM și STEAM, educația incluzivă, metodele moderne de evaluare și leadershipul educațional.

Etapa de toamnă a vizitelor de studiu în România include delegații din Chișinău, Grătiești, Seliște, Edineț, Lăpușna, Suruceni și alte localități. Programul include deplasări la Suceava, Iași, Huși, Cernavodă, Onești, Bacău, Galați și Timișoara. Activitățile sunt adaptate proiectelor anumitor școli și vizează teme precum programarea, agricultura digitală, predarea limbilor, mentoratul și sprijinirea elevilor cu dificultăți de învățare. În octombrie și noiembrie, seria vizitelor va continua în centre raionale, colegii și universități din România.

În Estonia, deplasările se vor desfășura în perioada 22 septembrie - 10 octombrie, la Tallinn și Tartu. Grupuri de pedagogi din diferite raioane ale Moldovei, inclusiv din Chișinău, Strășeni, Ialoveni, Dubăsari, Florești, Bălți, Soroca, Orhei și Ceadîr-Lunga, vor studia aspecte privind tranziția lingvistică, infrastructura incluzivă, utilizarea inteligenței artificiale, robotica și realitatea virtuală în procesul de învățământ.

La revenirea acasă, fiecare instituție va elabora un plan detaliat de acțiuni și un portofoliu de soluții pentru modernizarea spațiilor de învățare și îmbunătățirea metodelor de predare. Experiența acumulată va ajuta la organizarea lecțiilor interactive și la dezvoltarea mai activă a domeniilor inginerești și tehnice.

După cum menționează Ministerul Educației, granturile din cadrul proiectului EQIP ajung până la 36 de mii de dolari pentru o instituție de învățământ și sunt destinate transformării digitale, dotării laboratoarelor și consolidării capacității instituționale.

Anterior, în noiembrie 2025, ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat, în cadrul conferinței „Raport privind extinderea 2025”, că există planuri de actualizare radicală a curriculumului. În special, din septembrie 2027, elevii moldoveni din clasele I-XII vor începe să studieze matematica pe baza unor manuale estoniene traduse și adaptate, pentru editarea cărora se preconizează alocarea a circa 150 de milioane de lei anual, în 2027 și 2028. În plus, în programa școlară sunt introduse discipline noi (educația financiară și media, educația pentru sănătate), iar în cursul de istorie va fi acordată o atenție sporită evenimentelor din secolul al XX-lea — foametei, deportărilor, represiunilor sovietice și războiului de independență de pe Nistru.