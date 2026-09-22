theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
22 Septembrie 2026, 13:17
7 432
Copiază linkul
Link copiat

Pe rețelele sociale a apărut o fotografie a bloggerului Nekoglai însoțit de poliție

Fotografia tiktokerului Nekoglai reținut, încălțat în papuci de casă și însoțit de un polițist, a fost făcută într-unul dintre centrele din Capitală pentru eliberarea actelor.

Pe rețelele sociale a apărut o fotografie a bloggerului Nekoglai însoțit de poliție.
Pe rețelele sociale a apărut o fotografie a bloggerului Nekoglai însoțit de poliție.

Cu o zi înainte, Nekoglai a fost reținut într-un dosar legat de traficul ilegal de droguri. Bloggerul a fost arestat pentru 30 de zile.

Potrivit informațiilor poliției, Nekoglai și soția sa ar fi furnizat droguri minorilor și ar fi organizat, de asemenea, o speluncă în casa lor din Stăuceni, de lângă Chișinău.

În timpul percheziției, oamenii legii au descoperit două pachete cu substanțe narcotice, o râșniță, cântare și alte obiecte care, se presupune, erau folosite pentru porționarea substanțelor interzise.

După cum a relatat poliția, în momentul reținerii, Nekoglai a opus rezistență și a atacat angajații forțelor de ordine, iar soția sa a încercat să fugă.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 15 ani de închisoare.

Totodată, poliția nu a anunțat oficial deocamdată arestarea lui Nekoglai și a soției sale.

Pe rețelele sociale a apărut o fotografie a bloggerului Nekoglai însoțit de poliție

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici