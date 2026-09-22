Pe rețelele sociale a apărut o fotografie a bloggerului Nekoglai însoțit de poliție.

Fotografia tiktokerului Nekoglai reținut, încălțat în papuci de casă și însoțit de un polițist, a fost făcută într-unul dintre centrele din Capitală pentru eliberarea actelor.

Cu o zi înainte, Nekoglai a fost reținut într-un dosar legat de traficul ilegal de droguri. Bloggerul a fost arestat pentru 30 de zile.

Potrivit informațiilor poliției, Nekoglai și soția sa ar fi furnizat droguri minorilor și ar fi organizat, de asemenea, o speluncă în casa lor din Stăuceni, de lângă Chișinău.

În timpul percheziției, oamenii legii au descoperit două pachete cu substanțe narcotice, o râșniță, cântare și alte obiecte care, se presupune, erau folosite pentru porționarea substanțelor interzise.

După cum a relatat poliția, în momentul reținerii, Nekoglai a opus rezistență și a atacat angajații forțelor de ordine, iar soția sa a încercat să fugă.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 15 ani de închisoare.

Totodată, poliția nu a anunțat oficial deocamdată arestarea lui Nekoglai și a soției sale.