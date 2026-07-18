Pe corpul Ludmilei Vartic au fost găsite urme de arsuri. Ce arată noua expertiză.

Avocatele mamei și surorii Ludmilei Vartic susțin că expertiza medico-legală repetată în cazul educatoarei a identificat mai multe leziuni decât cele consemnate în primul raport.

Mai mult, expertiza confirmă că decesul a survenit în urma politraumatismelor provocate de căderea de la înălțime, scrie stiri.md.

Totodată, acestea afirmă că experții nu au putut stabili dacă a fost vorba despre suicid, accident sau implicarea unei alte persoane.

Potrivit unei postări publicate pe rețelele sociale, avocatele afirmă că nu au putut prezenta până acum concluziile raportului din cauza restricțiilor privind accesul la document.

Acestea susțin că ofițerul de urmărire penală le-ar fi permis doar consultarea raportului, fără posibilitatea de a-l fotografia, ceea ce, în opinia lor, îngreunează analiza unui document de aproximativ 60 de pagini care conține date și terminologie medicală de specialitate.

„Această modalitate în mod clar reprezintă o metodă de hărțuire a avocatelor și lezează accesul efectiv la justiție”, se arată în mesajul publicat.

Avocatele mai afirmă că vineri, 17 iulie, urmează să continue consultarea raportului, în funcție de disponibilitatea ofițerului de urmărire penală. În aceeași zi este programată și examinarea mesajelor din telefonul Ludmilei Vartic, despre care spun că însumează aproximativ 150 de pagini A4 cu capturi de ecran și că, și în acest caz, fotografierea ar fi fost interzisă, fiind permisă doar consultarea acestora.

În aceste condiții, reprezentantele legale ale familiei au prezentat ceea ce numesc concluzii preliminare desprinse din raportul de expertiză.

Potrivit acestora, comisia de experți ar fi constatat mai multe leziuni decât cele menționate în raportul inițial, inclusiv fracturi închise multiple și leziuni caracteristice arsurilor, care, potrivit avocatelor, ar fi fost suferite de Ludmila Vartic în perioada 2024-2025. Acestea subliniază că împrejurările în care au fost produse aceste leziuni urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

De asemenea, avocatele susțin că expertiza stabilește în mod unanim că decesul Ludmilei Vartic a survenit în urma unor politraumatisme extrem de grave provocate de impactul cu o suprafață dură după căderea de la înălțime. Potrivit acestora, toate leziunile au fost incompatibile cu viața, iar decesul s-ar fi produs aproape instantaneu.

În ceea ce privește mecanismul producerii traumatismelor, avocatele afirmă că experții au concluzionat că victima ar fi aterizat în poziție verticală, cu impact inițial pe membrele inferioare, predominant pe membrul inferior drept, urmat de o cădere secundară pe partea dreaptă a corpului.

Totodată, acestea susțin că lipsa urmelor de sânge la locul tragediei este explicată de existența numeroaselor traumatisme închise și a hemoragiilor interne.

Potrivit avocatelor, experții au exclus ipoteza potrivit căreia Ludmila Vartic ar fi fost deja decedată în momentul căderii. În schimb, aceștia nu ar fi putut stabili dacă a fost vorba despre un suicid, un accident sau dacă victima a fost împinsă ori aruncată de o altă persoană, precizând că aceste aspecte urmează să fie clarificate prin alte acțiuni de urmărire penală.

Reamintim că pe 15 iulie Procuratura Generală a anunțat finalizarea expertizei medico-legale repetate în cazul Ludmilei Vartic, menționând că aceasta confirmă în general concluziile primei expertize, conform cărora decesul a survenit în urma traumelor cauzate de căderea de la înălțime.

Instituția a precizat că raportul conține și răspunsuri la întrebările suplimentare ridicate în cursul anchetei, însă conținutul acestuia nu poate fi făcut public din cauza caracterului confidențial al procesului penal.

Cazul penal este investigat în baza articolului privind violența domestică care a condus la sinucidere. Soțul educatoarei, Dumitru Vartic, singurul acuzat în dosar, nu își recunoaște vina.