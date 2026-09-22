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rupor.md logorupor
22 Septembrie 2026, 14:32
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Patru focare de rabie la câini, înregistrate într-o săptămână în Moldova

În Moldova, în perioada 14-21 septembrie au fost înregistrate patru focare de rabie la câini. Cazurile au fost depistate în localitățile Bădragii Vechi și Trinca din raionul Edineț, Bardar din Ialoveni și Chetrosu din Drochia.

Patru focare de rabie la câini, înregistrate într-o săptămână în Moldova.
Patru focare de rabie la câini, înregistrate într-o săptămână în Moldova.

În aceeași perioadă au fost lichidate opt focare de pestă porcină africană (PPA), iar alte două focare se află în etapa finală de lichidare. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în perioada 14-21 septembrie nu au fost înregistrate noi focare de PPA, transmite rupor.md.

Specialiștii veterinari desfășoară, de asemenea, vaccinarea animalelor carnivore împotriva rabiei și identificarea acestora. Ambele servicii sunt oferite gratuit.

Autoritățile îi îndeamnă pe proprietarii de animale să colaboreze cu medicii veterinari și să le ofere acces în gospodării pentru efectuarea vaccinării și a altor măsuri necesare.

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