Patru companii au depus oferte pentru reconstrucția Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt”.

Patru companii au depus cereri de participare la licitația pentru reconstrucția Grădinii Publice "Ștefan cel Mare și Sfânt" din centrul Chișinăului.

Valoarea proiectului este estimată la 91,5 milioane de lei, inclusiv TVA, transmite moldova1.md.

După cum a declarat primarul Chișinăului, Ion Ceban, la ședința serviciilor municipale din 21 septembrie, implementarea proiectului a fost anterior tergiversată din cauza necesității obținerii avizelor de la autoritățile centrale.

Potrivit lui Ceban, cel mai îndelungat a fost procesul de coordonare a lucrărilor pe sectorul cu pavaj — această chestiune a fost discutată cu Ministerul Culturii și Guvernul.

„A fost multă birocrație, însă, în cele din urmă, procedurile au fost finalizate”, a declarat primarul.

După încheierea licitației, lucrările de reparație urmează să înceapă în cel mai scurt timp.

Conform devizului aprobat, costul total al proiectului constituie 91 milioane 544 de mii de lei, inclusiv TVA. Totodată, o parte din cheltuieli a putut fi redusă după renunțarea la ideea inițială de a acoperi în întregime teritoriul parcului cu granit.

Durata lucrărilor este estimată la 27 de luni — circa doi ani și trei luni de la începerea acestora.