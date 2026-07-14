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rupor.md logorupor
14 Iulie 2026, 20:27
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Patru candidați, admiși în etapa a doua a concursului pentru funcția de director al TRM

Consiliul de Supraveghere al Teleradio-Moldova a admis patru candidați în etapa a doua a concursului pentru funcția de director general al companiei.

Patru candidați, admiși în etapa a doua a concursului pentru funcția de director al TRM.
Patru candidați, admiși în etapa a doua a concursului pentru funcția de director al TRM.

Este vorba despre Dorin Scobioală, Ecaterina Cheptănaru, Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa.

Conform documentului, toți cei patru candidați îndeplinesc condițiile de participare la concurs. Etapa a doua a concursului, care constă în interviul public, va avea loc pe 17 iulie, începând cu ora 13:00, la sediul companiei „Teleradio-Moldova”. Inițial, au depus dosarele cinci candidați. Adrian Graur nu a fost admis în a doua etapă, transmite rupor.md.

Pe fondul anunțării rezultatelor, membrul Consiliului de Supraveghere Corneliu Popovici a declarat că există o problemă privind transparența. Potrivit acestuia, membrii consiliului nu au fost de acord cu transmiterea online a ședinței.

La etapa următoare, candidații trebuie să susțină un interviu public și să prezinte un proiect de management privind dezvoltarea companiei pentru următorii șapte ani.

Funcția de director general al „Teleradio-Moldova” a devenit vacantă după ce Vlad Țurcanu și-a anunțat demisia, pe 18 mai, în contextul scandalului izbucnit după finala Eurovision.

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