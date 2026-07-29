Pașaportul și permisul de conducere se vor scumpi: Guvernul a aprobat noile tarife.

Eliberarea pașaportului va costa 790 de lei, cu 140 de lei mai mult decât în prezent, iar costul permisului de conducere va crește de la 420 la 440 de lei.

Noile tarife pentru serviciile Agenției Serviciilor Publice au fost aprobate de Guvern în legătură cu introducerea noului model de pașaport și permis de conducere cu elemente de protecție sporite, transmite ipn.md.

Noul tarif pentru eliberarea pașaportului va intra în vigoare după introducerea oficială în circulație a noului model de document, care va conține elemente suplimentare de securitate, conforme cu standardele Uniunii Europene.

Actele de identitate și permisele de conducere deja deținute de cetățeni vor rămâne valabile până la expirarea termenului lor de valabilitate. Noile tarife vor fi aplicate doar documentelor eliberate după intrarea în vigoare a modificărilor.

De asemenea, autoritățile au introdus o taxă pentru o serie de servicii specializate oferite de ASP, care anterior erau gratuite. Inspecțiile la fața locului, efectuate în cadrul procedurilor de licențiere și certificare, vor costa 1.030 de lei, iar pentru pensiunile agroturistice este prevăzută o reducere de 50%.

Vor fi introduse și taxe administrative pentru examinarea documentației tehnice în domeniul bunurilor strategice și jocurilor de noroc, precum și pentru evaluarea investițiilor strategice cu o valoare de peste 1,7 milioane de lei. Autoritățile precizează că inspecțiile efectuate din inițiativa statului, precum și evaluările referitoare la întreprinderile mici, vor rămâne gratuite.