theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
29 Iulie 2026, 17:52
5 218
Copiază linkul
Link copiat

Pașaportul și permisul de conducere se vor scumpi: Guvernul a aprobat noile tarife

Eliberarea pașaportului va costa 790 de lei, cu 140 de lei mai mult decât în prezent, iar costul permisului de conducere va crește de la 420 la 440 de lei.

Pașaportul și permisul de conducere se vor scumpi: Guvernul a aprobat noile tarife.
Pașaportul și permisul de conducere se vor scumpi: Guvernul a aprobat noile tarife.

Noile tarife pentru serviciile Agenției Serviciilor Publice au fost aprobate de Guvern în legătură cu introducerea noului model de pașaport și permis de conducere cu elemente de protecție sporite, transmite ipn.md.

Noul tarif pentru eliberarea pașaportului va intra în vigoare după introducerea oficială în circulație a noului model de document, care va conține elemente suplimentare de securitate, conforme cu standardele Uniunii Europene.

Actele de identitate și permisele de conducere deja deținute de cetățeni vor rămâne valabile până la expirarea termenului lor de valabilitate. Noile tarife vor fi aplicate doar documentelor eliberate după intrarea în vigoare a modificărilor.

De asemenea, autoritățile au introdus o taxă pentru o serie de servicii specializate oferite de ASP, care anterior erau gratuite. Inspecțiile la fața locului, efectuate în cadrul procedurilor de licențiere și certificare, vor costa 1.030 de lei, iar pentru pensiunile agroturistice este prevăzută o reducere de 50%.

Vor fi introduse și taxe administrative pentru examinarea documentației tehnice în domeniul bunurilor strategice și jocurilor de noroc, precum și pentru evaluarea investițiilor strategice cu o valoare de peste 1,7 milioane de lei. Autoritățile precizează că inspecțiile efectuate din inițiativa statului, precum și evaluările referitoare la întreprinderile mici, vor rămâne gratuite.

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici