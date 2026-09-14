Pașaportul Moldovei s-a clasat pe locul 79 în clasamentul mondial al libertății de călătorie.

Pașaportul Republicii Moldova ocupă locul 79 în clasamentul mondial al libertății de călătorie în anul 2026.

Indicele de mobilitate constituie 122 de puncte, iar indicatorul accesibilității globale — 61,6%, potrivit datelor clasamentului internațional.

După cum se menționează în raport, cetățenii Republicii Moldova pot călători fără viză în 74 de destinații. În alte 42 de destinații sunt prevăzute vize la sosire sau alte proceduri simplificate de intrare, iar în șase se poate ajunge cu autorizație electronică de călătorie, transmite stiri.md.

Indicele de mobilitate include toate formele de acces simplificat. Cele 42 de destinații includ nu doar vizele la sosire, ci și diverse proceduri electronice. În special, viza electronică (e-Visa) poate fi obținută pentru călătoriile în India, Qatar, Vietnam și Iordania, iar pentru Capul Verde este valabil sistemul EASE.

Europa — regiunea cu cea mai mare libertate de călătorie

Cel mai înalt nivel de accesibilitate pentru titularii pașaportului moldovenesc se înregistrează în Europa — 93,5%. Cetățenii Republicii Moldova pot intra fără viză în 43 de destinații europene.

Pentru călătoriile în Regatul Unit, Irlanda și Kosovo este necesară viza. În multe alte țări, inclusiv Germania, Franța, Italia, Spania și România, se poate intra pentru o perioadă de până la 90 de zile.

În Asia Centrală, nivelul de accesibilitate este de 80%. Cetățenii Republicii Moldova pot vizita fără viză Kazahstanul, Kârgâzstanul, Tadjikistanul și Uzbekistanul, în timp ce pentru Turkmenistan este necesară viza.

În alte regiuni, nivelul de accesibilitate este de 68,8% în Caraibe, 58,8% în Orientul Mijlociu, 58,3% în America de Sud, 54% în Asia, 53,7% în Africa, 52,2% în America de Nord, 50% în țările din Golful Persic și 35,7% în Oceania.

Șase destinații sunt accesibile cu autorizație electronică

Autorizația electronică de călătorie este prevăzută pentru Coasta de Fildeș, Kenya, Saint Kitts și Nevis, Insulele Seychelles, Sri Lanka și Israel.

În unele cazuri sunt necesare formalități suplimentare. De exemplu, pentru o călătorie în Malaezia de până la 30 de zile este necesară completarea unei cărți de sosire, iar pentru Surinam trebuie obținut un card turistic pentru 90 de zile. Pentru Coasta de Fildeș este necesară înregistrarea prealabilă, iar pentru Insulele Seychelles — înregistrarea turistică.

Raportul evidențiază, de asemenea, diferențe între condițiile de intrare pentru cetățenii Republicii Moldova și cetățenii altor țări care vizitează Republica Moldova.

Astfel, titularii pașapoartelor Statelor Unite, Regatului Unit, Canadei, Japoniei, Coreei de Sud, Australiei și Noii Zeelande pot intra în Republica Moldova fără viză, cu autorizație electronică sau prin alte proceduri simplificate. În același timp, cetățenii Republicii Moldova au nevoie de viză pentru a călători în aceste țări.

Există și exemple inverse. Cetățenii Indiei, Kenyei, Sri Lankăi, Omanului, Iordaniei, Vietnamului, Rwandei, Tunisiei și Zambiei au nevoie de viză pentru a intra în Republica Moldova, în timp ce cetățenii moldoveni pot vizita aceste țări fără viză, cu autorizație electronică sau prin proceduri simplificate.

În alte clasamente prezentate în raport, Republica Moldova ocupă locul 80 din 199 în ceea ce privește accesibilitatea țării pentru titularii pașapoartelor străine, locul 47 dintre cele 57 de state participante la OSCE și locul 77 dintre cei 159 de membri ai Organizației Mondiale a Comerțului.