Pasagerii, nemulțumiți de prețurile din Aeroport: Un sandwich costă 95 de lei.

Prețurile practicate în cafenelele și magazinele din Aeroportul Internațional Chișinău, dar și oferta limitată de produse și servicii, continuă să provoace nemulțumirea pasagerilor.

În acest context, un expert recomandă externalizarea acestor servicii, însă conducerea instituției respinge această idee, informează protv.md.

Mai mulți călători au criticat, inclusiv pe rețelele sociale, prețurile ridicate și varietatea redusă a produselor disponibile în spațiile comerciale din Aeroport,

Printre exemplele prezentate se numără un sandwich vândut cu 95 de lei, un croissant cu pui de 105 lei, un desert de 95 de lei, o cafea latte de 70 de lei, o plăcintă cu carne de 55 de lei și o sticlă de apă de 15 lei.

Activitățile de comerț și alimentație publică au fost preluate de Aeroport în urmă cu aproximativ un an, fiind gestionate direct de administrația întreprinderii.

Directorul Programului „Infrastructură Economică și de Mediu” din cadrul Expert-Grup, Vitalie Rapcea, consideră că Aeroportul ar trebui să se concentreze pe administrarea infrastructurii aeroportuare, iar activitățile comerciale și de alimentație publică să fie gestionate de operatori specializați.

Potrivit expertului, companiile specializate s-ar adapta mai rapid cerințelor pasagerilor și ar putea oferi servicii mai competitive. Totodată, administrația Aeroportului și-ar putea concentra resursele asupra problemelor prioritare, precum reducerea aglomerației și extinderea capacității aeroportuare.

Rapcea apreciază că nemulțumirea consumatorilor este justificată, întrucât operatorul aeroportuar nu ar avea suficientă flexibilitate pentru a adapta rapid oferta comercială și meniurile la preferințele călătorilor.

Administratorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, respinge însă această abordare. El afirmă că, în ultimul an, echipa Aeroportului a acumulat experiență în administrarea acestor servicii și analizează permanent opiniile pasagerilor pentru a răspunde cât mai bine cerințelor acestora.

Totodată, Spoială susține că nu este luată în calcul revenirea la modelul în care activitățile comerciale și alimentația publică erau gestionate de operatori privați. Potrivit acestuia, aceste activități sunt avantajoase din punct de vedere economic pentru întreprindere, iar administrația își propune să îmbunătățească în continuare serviciile oferite călătorilor.

Aeroportul Internațional Chișinău a revenit în proprietatea statului în martie 2023, după rezilierea contractului de concesiune încheiat cu compania Avia Invest, controlată de fugarul Ilan Șor.

Contractul de concesiune, încheiat pentru o perioadă de 49 de ani, prevedea investiții de peste 240 de milioane de euro. În 2020, Agenția Proprietății Publice a reziliat contractul, motivând că obligațiile investiționale asumate de concesionar nu au fost îndeplinite.