Pasagerii afectați de întârzieri și curse anulate ar putea primi despăgubiri.

Pasagerii curselor regulate de autobuz cu trasee de cel puțin 250 de kilometri ar putea beneficia de despăgubiri dacă transportatorii anulează cursele sau întârzie mai mult de două ore.

Măsura este prevăzută în proiectul Regulamentului privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul, elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care va alinia legislația Republicii Moldova la normele Uniunii Europene în domeniul protecției pasagerilor, scrie bani.md.

Regulamentul stabilește că, în cazul în care o cursă este anulată sau întârzie cu peste 120 de minute, transportatorul va trebui fie să găsească o alternativă pentru ca pasagerul să ajungă la destinație fără să plătească în plus, fie să îi restituie integral costul biletului. Dacă operatorul nu oferă niciuna dintre aceste soluții, va fi obligat să achite și o compensație de 50% din valoarea biletului. Rambursarea contravalorii biletului va trebui făcută în cel mult 14 zile.

În plus, pentru cursele care au o durată planificată de peste trei ore, transportatorii vor avea obligația să ofere și asistență pasagerilor dacă plecarea întârzie cu mai mult de 90 de minute. Aceasta va include gustări și băuturi răcoritoare, iar dacă este necesară înnoptarea, operatorul va trebui să asigure cazare pentru cel mult două nopți, în limita a 80 de euro pe noapte pentru fiecare pasager.

Documentul consolidează și drepturile persoanelor cu dizabilități și ale celor cu mobilitate redusă. Transportatorii nu vor putea refuza rezervarea sau îmbarcarea acestora din motive legate de dizabilitate, cu excepția unor situații justificate de cerințe de siguranță sau de limitările tehnice ale vehiculelor. Totodată, aceștia vor fi obligați să ofere gratuit asistență în autogări și la bordul autobuzelor și să își instruiască personalul pentru acordarea acestui sprijin.

Regulamentul introduce și dreptul la despăgubiri în cazul accidentelor. Pasagerii vor putea solicita compensații pentru deces, vătămări corporale, precum și pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor. Dacă sunt avariate scaunele cu rotile sau alte echipamente de mobilitate, despăgubirea va acoperi integral costul reparării sau înlocuirii acestora. În plus, transportatorii vor avea obligația de a acorda asistență imediată persoanelor afectate, inclusiv hrană, transport, îmbrăcăminte și, dacă este necesar, cazare temporară.

Noile reguli obligă operatorii să informeze pasagerii despre întârzieri, anulări și drepturile pe care le au și să instituie mecanisme clare de soluționare a reclamațiilor. Pasagerii vor avea la dispoziție trei luni pentru a depune o plângere, iar transportatorii vor fi obligați să transmită un răspuns final în cel mult trei luni de la primirea acesteia.

Regulamentul se va aplica integral serviciilor regulate cu trasee de cel puțin 250 de kilometri, inclusiv curselor internaționale care au punctul de plecare sau de sosire în Republica Moldova. Pentru cursele regulate mai scurte vor fi aplicabile doar unele prevederi, în special cele privind nediscriminarea, drepturile persoanelor cu dizabilități, informarea pasagerilor și examinarea reclamațiilor.

Potrivit notei informative, regulamentul a fost elaborat pentru a răspunde problemelor semnalate frecvent de călători, precum întârzierile și anulările fără preaviz, accesibilitatea redusă pentru persoanele cu dizabilități, lipsa informării și practica neeliberării biletelor.

Datele Biroului Național de Statistică arată că, în perioada ianuarie–septembrie 2025, transportul rutier de persoane a deservit 83,5 milioane de pasageri, cu 4,2% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului precedent.