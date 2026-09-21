theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
customs.gov.md logocustoms
21 Septembrie 2026, 21:29
2 282
Copiază linkul
Link copiat

Pasageri din Istanbul au încercat să introducă în Moldova bunuri nedeclarate

Cazurile au fost depistate de angajații postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău, în cadrul controlului special al bagajelor pasagerilor sosiți în țară cu o cursă de la Istanbul.

Pasageri din Istanbul au încercat să introducă în Moldova bunuri nedeclarate.
Pasageri din Istanbul au încercat să introducă în Moldova bunuri nedeclarate.

În primul caz, în bagajul unei cetățene americane în vârstă de 42 de ani, care a ales coridorul verde „Nimic de declarat”, a fost depistat un colier din aur, cu însemnele unui brand de lux, nedeclarat conform procedurii stabilite. Valoarea estimativă a bijuteriei depășește 100 000 de lei, transmite customs.gov.md.

În al doilea caz, în urma controlului neintruziv al bagajului ce aparținea unui cetățean japonez în vârstă de 56 de ani, a fost depistată o partidă comercială de produse pentru lustruirea automobilelor, nedeclarate autorității vamale.

O altă pasageră, cetățeană a Republicii Moldova în vârstă de 51 de ani, transporta în bagajul personal produse cosmetice, a căror valoare depășea limita neimpozabilă de 430 de euro și care nu au fost declarate la trecerea prin controlul vamal.

Bunurile au fost ridicate și pot fi confiscate, iar pasagerii riscă sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 43¹ și alin. (10) art. 287 din Codul contravențional.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
customs.gov.md logocustoms
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici