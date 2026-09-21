Pasageri din Istanbul au încercat să introducă în Moldova bunuri nedeclarate.

Cazurile au fost depistate de angajații postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău, în cadrul controlului special al bagajelor pasagerilor sosiți în țară cu o cursă de la Istanbul.

În primul caz, în bagajul unei cetățene americane în vârstă de 42 de ani, care a ales coridorul verde „Nimic de declarat”, a fost depistat un colier din aur, cu însemnele unui brand de lux, nedeclarat conform procedurii stabilite. Valoarea estimativă a bijuteriei depășește 100 000 de lei, transmite customs.gov.md.

În al doilea caz, în urma controlului neintruziv al bagajului ce aparținea unui cetățean japonez în vârstă de 56 de ani, a fost depistată o partidă comercială de produse pentru lustruirea automobilelor, nedeclarate autorității vamale.

O altă pasageră, cetățeană a Republicii Moldova în vârstă de 51 de ani, transporta în bagajul personal produse cosmetice, a căror valoare depășea limita neimpozabilă de 430 de euro și care nu au fost declarate la trecerea prin controlul vamal.

Bunurile au fost ridicate și pot fi confiscate, iar pasagerii riscă sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 43¹ și alin. (10) art. 287 din Codul contravențional.