Partidul Socialiștilor cere modificări ale regulilor de alocare a spațiilor în cămine.

Partidul Socialist pledează pentru o revizuire a regulilor de utilizare a fostelor cămine ale Universității Agrare, care, în urma reorganizării, au devenit parte a Universității Tehnice din Moldova.

După cum transmite Infotag, deputații PSRM, Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci, au anunțat acest lucru marți, într-o conferință de presă, transmite noi.md.

„Proprietatea de stat ar trebui utilizată în primul rând în interesul cetățenilor moldoveni și nu transferată către entități care o utilizează în scopuri comerciale”, a menționat deputatul. „Mii de studenți din raioane vin la Chișinău în fiecare an și se confruntă cu o lipsă de locuințe accesibile, în timp ce costurile ridicate de închiriere creează o povară suplimentară pentru familii.”

El consideră că statul „trebuie să acorde o atenție deosebită sprijinirii tinerilor profesioniști care lucrează în țară - profesori, medici, polițiști și asistenți sociali care asigură funcționarea instituțiilor statului”.

Ala Ursu-Antoci a declarat că situația cu căminele ridică semne de întrebare cu privire la transparența deciziilor. Potrivit acesteia, o parte din spațiile destinate uzului rezidențial au fost folosite pentru a găzdui cetățeni sau lucrători străini, în timp ce studenții și tinerii profesioniști locali se confruntă cu o lipsă de locuințe.

Reprezentanții PSRM au înaintat o serie de solicitări, printre care o revizuire a procedurilor de utilizare a căminelor fostei Universități Agrare, prioritizarea plasamentelor pentru studenții moldoveni și includerea tinerilor profesioniști din sectorul public în lista beneficiarilor prioritari de locuințe. Deputații insistă, de asemenea, asupra unei transparențe sporite în deciziile legate de gestionarea proprietății statului.