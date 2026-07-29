Parlicov: Moldova este departe de o criză reală a combustibilului.

Moldova este încă departe de o criză reală în sectorul petrolier, iar măsurile adoptate de autorități au un caracter mai degrabă preventiv, a declarat fostul ministru al Energiei, Victor Parlicov.

Potrivit acestuia, în ciuda tensiunilor de pe piețele regionale și mondiale, în țară există produse petroliere, iar șoferii pot alimenta, scrie tv8.md.

„Să comparăm: dacă vorbim despre situația din Rusia de acum câteva săptămâni, suntem departe de o astfel de criză. Adică încă suntem departe de o criză reală, iar ceea ce încearcă acum autoritățile să facă este să ia măsuri preventive pentru a nu permite continuarea crizei”, a declarat fostul ministru.

Potrivit lui Parlicov, termenul „criză” este folosit prea des pentru a descrie orice abatere de la situația obișnuită: „În ultima vreme folosim foarte des cuvântul „criză” și îl aplicăm în contextul în care orice abatere de la normă o numim deja criză. În orice caz, există produse petroliere, oamenii circulă, se pot deplasa, pot alimenta”.

Totodată, fostul ministru menționează că, la nivel mondial, în unele țări, se resimte un deficit serios, cauzat, printre altele, de evenimentele din Golful Persic. Situația din Moldova este influențată și de problemele de pe piața regională, deoarece cea mai mare parte a produselor petroliere importate în țară provin din România.

Parlicov a explicat că, înainte de război, rafinăriile românești foloseau petrol din Rusia, Kazahstan și România. După introducerea sancțiunilor împotriva Rusiei, petrolul rusesc a fost în mare parte înlocuit cu cel kazah.

„După loviturile asupra portului Novorossiisk, în Rusia, capacitățile de export ale Kazahstanului pentru livrările de petrol au fost afectate. Prin urmare, o parte semnificativă din petrolul care trebuia să ajungă în România și era planificat pentru livrări către rafinăriile românești a încetat să mai sosească. Aceasta creează o astfel de pauză temporară. Ea va fi compensată”, a subliniat fostul ministru.

Potrivit lui Victor Parlicov, întârzierea de câteva zile în care petrolierele nu au sosit în România a provocat tensiuni pe piața românească, ale căror consecințe se resimt și în Moldova.