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7 Iulie 2026, 21:29
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Parlamentul va intensifica controlul asupra angajatorilor de lucrători străini

Parlamentul Moldovei intenționează să înăsprească cerințele pentru angajatorii care angajează cetățeni străini, după ce au fost descoperiți peste 100 de lucrători străini care locuiau în condiții necorespunzătoare în Chișinău.

Parlamentul va intensifica controlul asupra angajatorilor de lucrători străini.
Parlamentul va intensifica controlul asupra angajatorilor de lucrători străini.

Comisia Parlamentului pentru Protecția Socială, Sănătate și Familie a organizat pe 7 iulie audieri publice privind respectarea drepturilor și condițiilor de trai ale lucrătorilor străini. Motivul a fost un control în urma căruia au fost depistați 102 cetățeni din Bangladesh și Nepal, angajați în nouă companii, dar cazați pe teritoriul unei singure organizații în condiții insalubre, transmite radiomoldova.md.

Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, pentru obținerea permiselor de ședere în scop de muncă, angajatorii au indicat adrese fictive de domiciliu în orașul Criuleni, unde au fost cumpărate 11 apartamente. De fapt, lucrătorii nu locuiau acolo, aceștia au fost cazați într-un spațiu din apropierea comunei Băcioi, în municipiul Chișinău.

În urma controlului au fost întocmite 102 procese-verbale pentru încălcări privind neinformarea la timp despre schimbarea locului de trai. Doi cetățeni străini, care au depășit termenul permis de ședere în țară, au fost luați sub control de stat.

Materialele controlului au fost înaintate Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Inspectoratului de Stat al Muncii, Serviciului Fiscal de Stat și Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică. Angajatorii au fost obligați să remedieze încălcările, iar lucrătorii au fost mutați în spații care corespund cerințelor.

Inspectoratul General pentru Migrație a menționat că probleme similare la aceeași companie au fost depistate încă în anul 2025.

Parlamentul a anunțat pregătirea unor modificări legislative care să întărească controlul asupra condițiilor de trai ale lucrătorilor străini, precum și să crească responsabilitatea angajatorilor care atrag forță de muncă din alte țări.

Anterior, controalele efectuate în șase întreprinderi au arătat că nu au fost depistate cazuri de muncă ilegală, însă inspectorii au înregistrat încălcări legate de condițiile de muncă și respectarea cerințelor de securitate.

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