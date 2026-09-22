Parlamentul și mediul de afaceri vor discuta condițiile de trai a lucrătorilor străini.

În Parlament vor avea loc noi audieri publice dedicate condițiilor de trai și de cazare ale lucrătorilor străini.

Acestea vor avea loc în cadrul măsurilor stabilite de Comisia pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie în urma audierilor anterioare, informează logos-press.md.

Atunci, comisia a identificat probleme grave privind condițiile de trai și cazare ale unor lucrători străini, precum și deficiențe în aplicarea și controlul legislației în domeniul sănătății publice, securității și sănătății în muncă, regimului de ședere și angajării cetățenilor străini.

În cadrul verificării efectuate la începutul lunii iulie, Inspectoratul General pentru Migrație a identificat 102 cetățeni străini aflați în Republica Moldova în baza permiselor de ședere în scop de muncă. Aceștia lucrau în nouă companii comerciale, însă erau cazați pe teritoriul uneia dintre ele în condiții necorespunzătoare.

Separat, comisia a indicat probleme legate de formele temporare de cazare — vagoane de locuit, containere, module locative și alte construcții temporare. În special, apar dificultăți privind înregistrarea și autorizarea acestora ca spații locative, inclusiv din cauza cerințelor de evidență cadastrală. Totodată, legislația în vigoare nu prevede un mecanism suficient de clar pentru verificarea condițiilor de trai ale lucrătorilor în asemenea spații.

Cazuri similare au fost înregistrate și anterior, inclusiv în anul 2025, pe teritoriul aceleiași companii comerciale. Totuși, măsurile adoptate nu au dus la eliminarea definitivă a problemelor identificate.

În hotărârea adoptată la 29 iulie, comisia a recomandat Guvernului și instituțiilor responsabile să pregătească modificări legislative privind responsabilitatea angajatorilor, controlul condițiilor de trai, cerințele sanitare pentru locurile de cazare colectivă, precum și asigurarea trasabilității procesului de angajare a lucrătorilor străini.

La noile audieri se așteaptă participarea reprezentanților autorităților de stat, instituțiilor responsabile de migrație, muncă și sănătate publică, precum și a reprezentanților mediului de afaceri și companiilor care utilizează munca cetățenilor străini.