Parlamentul a votat pentru instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic.

În Republica Moldova se instituie stare de urgență, care va fi în vigoare timp de 60 de zile, începând cu 26 septembrie.

Pentru introducerea stării de urgență au votat 54 de deputați.

Comisia Națională pentru Gestionarea Crizelor va putea adopta decizii temporare obligatorii, inclusiv să reglementeze importul, exportul, distribuirea și rezervele de resurse energetice și combustibil, să stabilească priorități în alimentarea cu energie electrică, să limiteze consumul secundar de apă și să efectueze achiziții accelerate de echipamente de importanță critică.

În cazul unei creșteri bruște a prețurilor, comisia va putea, de asemenea, să modifice temporar regulile privind tarifele, taxele și accizele. Deciziile cu caracter general trebuie publicate și transmise Parlamentului cel târziu în 72 de ore de la adoptare.