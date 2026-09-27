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27 Septembrie 2026, 14:45
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Parlamentul a scos la licitație un spațiu în centrul Capitalei

Secretariatul Parlamentului a anunțat o licitație deschisă cu strigare pentru dreptul de arendă, pentru un termen de trei ani, a unui spațiu nelocativ de pe bulevardul Ștefan cel Mare, 159, din centrul Chișinăului.

Parlamentul a scos la licitație un spațiu în centrul Capitalei.
Parlamentul a scos la licitație un spațiu în centrul Capitalei.

Chiria inițială a fost stabilită la 360 de mii de lei pe an, informează logos-press.md.

Suprafața încăperii este de 97,2 metri pătrați. Aceasta este amplasată la parterul unui bloc de locuințe și include trei camere și două grupuri sanitare. Încăperea este echipată cu rețelele inginerești necesare.

La licitație pot participa persoane fizice și juridice, inclusiv cetățeni și companii străine, în conformitate cu legislația în vigoare. În încăpere este interzisă desfășurarea activităților cultural-distractive, organizarea jocurilor de noroc și a pariurilor, precum și desfășurarea activităților de producție.

Cererile de participare și documentele necesare sunt acceptate până la 9 octombrie la Secretariatul Parlamentului, la adresa: bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 105. Licitația va avea loc pe 12 octombrie.

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