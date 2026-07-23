Parlamentul a aprobat cadrul legal pentru sistemul automat de apel 112 în caz de accidente rutiere.

Parlamentul a reglementat funcționarea sistemului eCall, care apelează automat numărul unic de urgență 112 în cazul unui accident rutier.

Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind modificarea Legii organizării și funcționării Serviciului 112, transmite noi.md.

Documentul introduce în legislație conceptele cheie legate de sistemul eCall, care va deveni parte a Sistemului Informațional Automatizat 112 (SIA 112), compatibil cu sistemele similare din Uniunea Europeană.

eCall este o tehnologie instalată pe mijloacele de transport și utilizată în toate statele membre UE. În cazul unui accident rutier, sistemul apelează automat și gratuit numărul 112. Dacă este necesar, poate fi activat manual prin apăsarea unui buton special. Funcționarea sistemului nu depinde de țara în care a fost achiziționat sau înmatriculat automobilul.

După activare, eCall stabilește conexiunea cu centrele de preluare a apelurilor (în Republica Moldova — cu Serviciul 112), asigurând comunicarea vocală cu operatorii și transmiterea automată a unui set minim de date necesare pentru intervenția operativă. Apelurile prin eCall sunt procesate cu aceeași prioritate și operativitate ca orice alte solicitări la numărul 112.

Modificările legislative adoptate modernizează Sistemul Informațional Automatizat 112 și implementează angajamentele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ele creează cadrul legal necesar pentru integrarea sistemului eCall în infrastructura Serviciului 112.

Detaliile tehnice privind standardizarea transmiterii setului minim de date și a conexiunii vocale între automobil și centrele de preluare a apelurilor vor fi aprobate prin hotărâre de Guvern. Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, va intra în vigoare la 13 mai 2027, concomitent cu modificările la Legea comunicațiilor electronice.

Excepție face prevederea privind informarea consumatorilor de către producătorii și importatorii de mijloace de transport echipate cu sistemul eCall. Aceasta va intra în vigoare în 2030.