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Infotag.md logoInfotag
14 Iulie 2026, 17:08
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Părinții elevilor din clasa I din Transnistria vor primi câte 100 de dolari

Autoritățile din Transnistria vor acorda, înainte de începerea noului an școlar, un ajutor unic de 1.610 ruble transnistrene (100 de dolari) familiilor viitorilor elevi din clasa I.

Părinții elevilor din clasa I din Transnistria vor primi câte 100 de dolari.
Părinții elevilor din clasa I din Transnistria vor primi câte 100 de dolari.

Plățile vor fi efectuate în contul bancar al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal în perioada august-septembrie. Pentru implementarea măsurii de sprijin sunt prevăzuți peste 6,2 milioane de ruble transnistrene. Acestea sunt fonduri caritabile transferate de compania „Sheriff”, scrie infotag.md.

Inițiativa este în vigoare pentru al cincilea an consecutiv și ajută familiile să reducă cheltuielile pentru pregătirea copiilor pentru școală. În 2025, la 1 septembrie, în școlile din regiune au mers în clasa I circa 4.200 de elevi.

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