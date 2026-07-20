Panourile publicitare din Moldova acoperă o suprafață egală cu cel puțin patru stadioane.

Piața publicității outdoor din Republica Moldova este estimată la aproximativ 95 de milioane de lei și este concentrată în mare parte în Chișinău, Ungheni și Drochia.

La nivel național, structurile publicitare autorizate ocupă o suprafață totală de 33.164 metri pătrați — un spațiu care ar putea acoperi cel puțin patru stadioane de fotbal standard, scrie moldova1.md.

În Chișinău, la 313 stații de transport public sunt instalate 626 de structuri publicitare de tip city light.

Urmează panourile publicitare — 201, bannerele pe pereți — 177, city light instalate în afara stațiilor — 136, console — 54, precum și alte tipuri de publicitate — 54, conform datelor raportului privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 2023.

Cea mai mare suprafață totală a structurilor publicitare este înregistrată în municipiul Chișinău — aproximativ 11.265 metri pătrați, ceea ce este comparabil cu suprafața a 225 de apartamente cu două camere. Aceasta confirmă rolul Capitalei ca principal centru economic și comercial al țării, precum și ca principal loc de concentrare a investițiilor în publicitatea exterioară.

Printre suburbii, cele mai mari suprafețe de publicitate exterioară sunt înregistrate în Stăuceni — 468 metri pătrați, Budești — 217, Cricova — 119, Băcioi — 114 și Bubuieci — 112 metri pătrați.

Aceste date indică extinderea pieței publicității exterioare în suburbii și dezvoltarea activității economice și comerciale în localitățile din jurul Capitalei.

În afara municipiului Chișinău, cele mai mari suprafețe de structuri publicitare autorizate sunt înregistrate în Ungheni — 1.964 metri pătrați, Drochia — 1.957, Căușeni — 1.872, Comrat — 1.536, Bălți — 1.340, Soroca — 1.059 și Ialoveni — 1.046 metri pătrați.

De asemenea, raportul menționează că panourile publicitare clasice sunt tot mai des înlocuite cu structuri digitale de tip DOOH (Digital Out-of-Home), datorită dezvoltării ecranelor LED și integrării publicității exterioare cu instrumentele digitale.