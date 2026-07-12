Panico, despre „capcana” pentru recrutarea în armată: O practică stranie pe care o verificăm

Eliberarea actelor de studii condiționată de o semnătură a comisarului militar, perioade scurte în care absolvenții riscă să rămână fără statut de elev sau student și lipsa unor mecanisme de identificare a tinerilor vulnerabili.

Sunt câteva dintre situațiile pe care Avocatul Poporului, Ceslav Panico, spune că le examinează în legătură cu procesul de recrutare în armată, transmite agora.md.

În cadrul unei întâlniri cu presa, pe 10 iulie curent, Panico a declarat că instituția analizează mai multe sesizări și verifică dacă actualele proceduri de recrutare pot afecta în special tinerii din grupuri vulnerabile.

„Mă tem..., presupunerea mea este că armata încearcă să îi prindă cumva pe acești elevi, studenți, ca să poată să îi înroleze”, a spus Avocatul Poporului.

Una dintre situațiile semnalate de Ceslav Panico vizează absolvenții colegiilor și gimnaziilor, care, după finalizarea studiilor, pot ajunge într-o perioadă de tranziție în care nu mai au statut de elev, dar încă nu au reușit să fie înscriși la o altă instituție de învățământ.

„Persoanele care au deja 18 ani din colegii sau mai puțini dintre cei care nu au 18 ani, după ce preiau documentele de absolvire vor să depună mai departe. Fiindcă recrutarea este până la sfârșitul lunii iulie, în această perioadă ei nu mai sunt studenți sau elevi”, a menționat Ceslav Panico.

Panico a precizat, pentru AGORA, că în această perioadă tinerii „pot fi contactați de comisariatele teritoriale pentru a trece comisia medicală și pentru a fi evaluată posibilitatea înrolării”.

„Cât este elev, accesul la educație este asigurat. Dar, în principiu, la sfârșitul lui iulie primesc aceste documente. Nu reușesc, nu este scrisă perioada de aplicare și nimeresc în așa cazuri”, a subliniat Avocatul Poporului.

O altă practică analizată de instituție se referă la unele centre de excelență unde, potrivit lui Panico, elevii ar trebui să obțină semnătura șefului comisariatului militar-teritorial pentru a-și ridica actele de absolvire. „Este o procedură prin care elevii, după ce absolvesc, pentru a-și ridica documentele de absolvire, trebuie să prezinte o fișă de lichidare. Că nu au restanță la bibliotecă, că nu au spart un geam și nu trebuie să dea bani. Unele centre de excelență au introdusă o rubrică unde trebuie să semneze șeful comisariatului militar-teritorial. Până ce nu semnează el, ei nu îți dau documentul”, a declarat Ceslav Panico.

Avocatul Poporului susține că această practică nu ar fi una oficială și că eliberarea actelor de studii nu ar trebui condiționată de asemenea proceduri.

„Asta nu este ceva oficial și se întâmplă în unele instituții. Noi am contactat mai multe și, aparent, este o practică stranie, pentru că eliberarea actului de absolvire nu trebuie condiționată”, a afirmat Panico.

Ceslav Panico a mai subliniat că procesul de recrutare afectează în special persoanele vulnerabile, iar tinerii din colegii și centre de excelență ar fi mai expuși.

„De ce este această discriminare? Pentru că știm că în colegii merg mai multe persoane din grupul vulnerabil. Respectiv, aceste persoane ajung inclusiv în armată, unele dintre care nu știu cum să scrie. Iar evaluarea psihologică a acestora se face, în mare parte, la început, nu și pe parcurs”, a spus Panico.

Avocatul Poporului a mai menționat că instituția verifică și sistemul de protecție a militarilor, inclusiv după cazuri de suicid.

„Pentru noi este important cât de mult sistemul de protecție a persoanelor în armată este lucrativ. Vorbim de riscuri atunci când întâmplător se împușcă, când este suicid. În discuții, pe platforma Comisiei securitate și ordine publică din Parlament, asta și-am spus că nu avem un mecanism de identificare a riscurilor. Spre exemplu, într-un caz de la Nord, unde s-a sinucis persoana, în acea unitate militară nu era psiholog”, a declarat Ceslav Panico.

Instituția urmează să examineze și să stabilească dacă situațiile examinate reprezintă încălcări ale drepturilor tinerilor.

Potrivit lui Panico, în 2026 a primit două sesizări care vizează astfel de cazuri.