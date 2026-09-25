theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos-press.md logologos-press
25 Septembrie 2026, 12:40
4 097
Copiază linkul
Link copiat

Până la sfârșitul anului 2026, toate serviciile fiscale din Moldova vor fi digitalizate

Acest lucru a fost anunțat de directoarea Serviciului Fiscal de Stat (SFS), Olga Golban. Astăzi, serviciul oferă 19 servicii, dintre care 17 sunt deja digitalizate, iar celelalte două sunt în curs de finalizare.

Până la sfârșitul anului 2026, toate serviciile fiscale din Moldova vor fi digitalizate.
Până la sfârșitul anului 2026, toate serviciile fiscale din Moldova vor fi digitalizate.

Scopul acestor eforturi este ca serviciile moderne să contribuie nu doar la reducerea timpului și resurselor necesare antreprenorilor pentru interacțiunea cu autoritățile fiscale, ci și la sporirea eficienței activității instituției înseși, scrie logos-pres.md.

O altă latură importantă a modernizării administrării fiscale este interconectarea sistemelor informaționale și schimbul de date între țările UE, inclusiv în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Digitalizarea este importantă și pentru crearea unui mediu de afaceri mai competitiv.

Aceste teze au fost prezentate de directoarea SFS, Olga Golban, în cadrul discuției de tip panel „Viitorul administrării fiscale în Europa digitală”, desfășurată în cadrul conferinței internaționale TAXCON’26.

Republica Moldova are o experiență de peste 13 ani în utilizarea facturilor electronice, iar Serviciul de Raportare Financiară analizează noi oportunități de dezvoltare a acestei infrastructuri, astfel încât interacțiunea dintre contribuabili și autoritățile fiscale să devină mai eficientă și adaptată necesităților mediului de afaceri.

Directoarea a menționat și experiența instituției în implementarea sistemului de schimb de date privind conturile financiare, introdus în 2024.

«Informația deschisă răspunde nu doar intereselor autorităților fiscale. Aceasta permite crearea unei atmosfere de echitate în mediul economic și asigurarea unei concurențe loiale», – a subliniat Olga Golban.

În acest sens, ea a remarcat necesitatea elaborării unor soluții care să permită furnizarea mai rapidă a rapoartelor privind tranzacțiile și datele financiare, inclusiv prin utilizarea API-urilor.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
logos-press.md logologos-press
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici