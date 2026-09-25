Până la sfârșitul anului 2026, toate serviciile fiscale din Moldova vor fi digitalizate.

Acest lucru a fost anunțat de directoarea Serviciului Fiscal de Stat (SFS), Olga Golban. Astăzi, serviciul oferă 19 servicii, dintre care 17 sunt deja digitalizate, iar celelalte două sunt în curs de finalizare.

Scopul acestor eforturi este ca serviciile moderne să contribuie nu doar la reducerea timpului și resurselor necesare antreprenorilor pentru interacțiunea cu autoritățile fiscale, ci și la sporirea eficienței activității instituției înseși, scrie logos-pres.md.

O altă latură importantă a modernizării administrării fiscale este interconectarea sistemelor informaționale și schimbul de date între țările UE, inclusiv în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Digitalizarea este importantă și pentru crearea unui mediu de afaceri mai competitiv.

Aceste teze au fost prezentate de directoarea SFS, Olga Golban, în cadrul discuției de tip panel „Viitorul administrării fiscale în Europa digitală”, desfășurată în cadrul conferinței internaționale TAXCON’26.

Republica Moldova are o experiență de peste 13 ani în utilizarea facturilor electronice, iar Serviciul de Raportare Financiară analizează noi oportunități de dezvoltare a acestei infrastructuri, astfel încât interacțiunea dintre contribuabili și autoritățile fiscale să devină mai eficientă și adaptată necesităților mediului de afaceri.

Directoarea a menționat și experiența instituției în implementarea sistemului de schimb de date privind conturile financiare, introdus în 2024.

«Informația deschisă răspunde nu doar intereselor autorităților fiscale. Aceasta permite crearea unei atmosfere de echitate în mediul economic și asigurarea unei concurențe loiale», – a subliniat Olga Golban.

În acest sens, ea a remarcat necesitatea elaborării unor soluții care să permită furnizarea mai rapidă a rapoartelor privind tranzacțiile și datele financiare, inclusiv prin utilizarea API-urilor.