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ipn
31 Iulie 2026, 11:55
5 457
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Până la 5 miliarde de lei, necesari pentru reforma administrației locale

Reforma administrației publice locale ar putea necesita între 4,5 și 5 miliarde de lei, în funcție de numărul primăriilor care vor participa la procesul de amalgamare voluntară.

Până la 5 miliarde de lei, necesari pentru reforma administrației locale.
Până la 5 miliarde de lei, necesari pentru reforma administrației locale.

Estimarea inițială a Guvernului, calculată pentru scenariul în care toate primăriile ar adera la reformă, era de aproximativ 6,5 miliarde de lei, scrie ipn.md.

Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, a declarat într-un interviu pentru IPN că fondurile sunt prevăzute în Planul de creștere pentru dezvoltarea administrației și implementarea reformei și vor fi aprobate odată cu pachetul legislativ.

„Banii se alocă atunci când ai o previzibilitate a executării bugetare. În momentul în care avem numărul de primării eligibile pentru acest stimulent, atunci alocăm această sumă și o prevedem în buget”, a precizat oficialul.

În prezent, autoritățile acordă primul stimulent pentru inițierea procesului de amalgamare voluntară. Peste 10 milioane de lei au fost deja alocați primăriilor pentru această etapă, iar numărul solicitărilor este în creștere.

Pentru primul stimulent, Guvernul a prevăzut în bugetul pentru acest an 170 de milioane de lei. O parte din sumă va fi returnată la bugetul de stat prin rectificare bugetară, deoarece nu a fost utilizată integral.

Sursă
ipn
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