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9 Iulie 2026, 18:40
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Pagubele cauzate de fraudele telefonice s-au apropiat de un milion de lei într-o singură zi

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat două cazuri noi de fraudă telefonică, în care infractorii s-au dat drept angajați ai instituțiilor de stat.

Pagubele cauzate de fraudele telefonice s-au apropiat de un milion de lei într-o singură zi.
Pagubele cauzate de fraudele telefonice s-au apropiat de un milion de lei într-o singură zi.

În plus, au fost înregistrate încă patru cazuri anterior.

Daunele totale cauzate de escrocherii se apropie de un milion de lei.

Datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 136 de tentative de fraudă, evitându-se astfel pierderi financiare semnificative.

În trei cazuri s-a stabilit că infractorii au folosit persoane interpuse pentru a obține bani direct la domiciliul victimelor. Această metodă este încă folosită în scheme bazate pe influență psihologică și crearea unui fals sentiment de urgență.

Analiza cazurilor investigate arată că cele mai mari pierderi financiare provin din fraudele investiționale. Victimele sunt induse în eroare pe termen lung și convinse să transfere bani repetat.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu furnizeze prin telefon date personale și bancare, să nu transfere bani la cererea unor necunoscuți, să verifice întotdeauna informațiile primite prin canale oficiale și, în cazul unor apeluri suspecte, să întrerupă imediat convorbirea și să sune la 112. 

Forțele de ordine solicită, de asemenea, distribuirea acestor informații pentru a preveni noi cazuri de fraudă.

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