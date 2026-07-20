Pagubele cauzate de fraudele telefonice au depășit 2 milioane de lei în weekend.

În weekend, Poliția a înregistrat un nou caz de fraudă telefonică, iar despre alte zece infracțiuni similare comise anterior victimele au raportat abia acum. Pagubele totale au depășit 2 milioane de lei.

Cea mai mare sumă pierdută de o victimă este 362.754 lei.

Datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 120 de tentative de fraude înainte ca infractorii să-și atingă scopul.

Potrivit Poliției, în cinci cazuri victimele au predat infractorilor bani în numerar, în alte cinci au efectuat transferuri bancare, iar într-un caz au alimentat un terminal de plată.

Cel puțin în cinci episoade, infractorii au convins victimele să contracteze credite pentru a le transfera ulterior banii obținuți.

Poliția reamintește: „Nu predați bani și nu efectuați transferuri la cererea persoanelor necunoscute. Dacă suspectați că ați devenit ținta unor înșelăciuni, întrerupeți imediat conversația și anunțați urgent organele de drept.”